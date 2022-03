Näkökulma: Kremlin propaganda törmäsi vuoreen nimeltä Volodymyr Zelenskyi

”Verta, kyyneliä ja lasten ruumiita” on maailmanluokan suostutteluretoriikkaa.

Vaikka Venäjän kuukausi sitten aloittama hyökkäyssota on vielä fyysisesti kesken, Ukraina on jo voittanut informaatiosodan lännessä. Venäjän narratiivi, jossa Ukrainaa pelastetaan natsien kynsistä, kärsi tappion. Ukrainan narratiivi, jossa se on sotilasdiktatuurilta puolustautuva altavastaaja ja uhri, on totuus. Tätä viestiä länsi on vahvistanut voimalla.

Miksi perinteisesti vahvana pidetty Venäjän propagandakoneisto epäonnistui? He törmäsivät vuoreen nimeltä Volodymyr Zelenskyi. Miten 44-vuotiaasta entisestä näyttelijästä tuli yhdessä yössä koko vapaan maailma sankari? Tässä kolme esimerkkiä.

1. ”En tarvitse kyytiä, vaan ammuksia” (26. helmikuuta 2022)

Sodan alussa Yhdysvallat väitetysti tarjosi Ukrainan presidentille pakotietä länteen, mutta presidentti seisoi Kiovan kadulla ja kertoi kännykällä kuvatussa videossa ihmisille, ettei ole lähdössä mihinkään.

Lause on kuin ”one liner” suoraan Rambo -sotaelokuvasta. Kontrasti on ilmeinen: Zelenskyi näyttäytyy helposti lähestyttävänä ja vahvana, Putin kaukaisena ja pelokkaana. Lausunto on linjassa Zelenskyin imagoon nähden. Presidentinvaaleissa 2019 hän kampanjoi ”valtavirtapoliitikkoja” vastaan lähinnä Some-kanavissa.

Retorisesti ja ajoituksellisesti viesti on jopa epäilyttävän herkullinen. Tarkempi selvitys paljastaa, että Zelenskyi ei itse asiassa sano lausetta ”I need ammo, not a ride” millään videolla. Lähteenä maailman mediaan ja T-paitoihin levinneelle lauseelle oli AP:n amerikkalainen viranomaislähde. Sen jälkeen viestiä vei muun muassa Yhdysvaltain suurlähetystö. Washington Postin tästä löytyvässä selvityksessä ei saatu mitään aukotonta vahvistusta siitä, sanoiko presidentti koskaan kuuluisaa lausetta.

2. ”Kohtelemme teitä sotavankeina paremmin kuin Venäjä kohtelee teitä sotilaina” (15. maaliskuuta 2022)

Puheenvuorossa käytetään suostuttelutekniikkaa nimeltä ”Thinking past the sale”. Volodymyr Zelenskyi puhuu venäläisille sotilaille antautumisesta, kuin se olisi jo tapahtunut. Ukrainan mukaan kaapatuista radioviesteistä kuulee nuorten sotilaiden hädän. Kiovan lähellä ilman vettä ja ruokaa sinnitteleville venäläisille viesti on psykologisesti piinaava.

Viestin aihepiiri ei ole sotatilanteessa poikkeuksellinen, mutta siinä käytetään korkean tason suostuttelutekniikkaa. Zelenskyin historiasta ei muita vastaavan tason esimerkkejä löydy.

3. ”Venäjä on hukuttanut Ukrainan vereen, kyyneliin ja lasten ruumiisiin” (20. maaliskuuta 2022)

Volodymyr Zelenskyin julkaisemaa hengennostatusvideota (alla) katsellessa tunteet eivät voi olla nousematta pintaan. Esiin on kaivettu suostuttelun terävimmät aseet: pelko, visuaali ja visio. Lause tunkeutuu pään sisään väkisin, eikä lähde sieltä pois, vaikka kuulija haluaisi.

Video muistuttaa amerikkalaisen elokuvan traileria tai kampanjavideota, mutta se ei ole pinnallista erikoistehostehömppää. Sanavalinnat, rytmi ja pienet yksityiskohdat tekevät efektin. Zelenskyin ääniraita kruunaa kaiken.

Miksi Zelenskyi tuntuu toistuvasti sanovan oikeat asiat juuri oikealla hetkellä?

Voi olla, että hän on luontainen sotajohtaja ja Some-ajan lahjakkuus, josta poikkeustila paljasti uuden ulottuvuuden.

Toinen vaihtoehto on, että lännestä tulee tarvikeavun lisäksi apua myös suostutteluretoriikkaan ja viestintään.

Presidentin roolia ei joka tapauksessa pidä vähätellä. Kun ammattinäyttelijä pääsee tekemään Hollywood-budjetilla viestintää, jota kaikesta päätellen käsikirjoittavat psykologit, dramaturgit ja videospesialistit, jälki on juuri näin tehokasta.

Kirjoittaja Kami Launonen on Turun yliopiston tohtorikoulutettava, joka tutkii Donald Trumpin retorista vaikutusvaltaa.

