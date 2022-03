Näkökulma: Arnold Schwarzeneggerin puhe oli retoriikan mestariteos

Kehonrakennuksen moninkertainen maailmanmestari, Hollywood-näyttelijä ja Kalifornian ex-kuvernööri Arnold Schwarzenegger kehotti 17. maaliskuuta pitämässään puheessa Venäjän johtoa sekä sotilaita lopettamaan sodan Ukrainassa.

Useissa some-kanavissa julkaistussa videossa hän kertoi omia kokemuksiaan venäläisistä, tuomitsi Yhdysvaltain Capitol Hill -mellakan ja kertoi, että venäläisiä on johdettu samalla tavalla harhaan poliitikkojen toimesta.

Väkevällä Itävallan aksentilla puhuva Terminaattori saa harvoin tunnustusta kommunikaatiostaan. Mielikuva ja todellisuus eroavat kuitenkin toisistaan: Schwarzeneggerin suostuttelutaidot ovat maailmanluokkaa.

Suostuttelu (”persuasion”) tarkoittaa ihmisten autonomisiin mielipiteisiin vaikuttamista psykologialla. Se ei ole kiristämistä, uhkailua tai ehtojen asettamista. Suostuttelu ja propaganda eroavat toisistaan motivaation suhteen. Propagandan tarkoitus on saavuttaa (joko poliittista tai taloudellista) hyötyä propagandan tuottajalle, propagandan kohteen kustannuksella. Suostuttelu tähtää joko molemminpuoliseen tai suostuteltavan etuun. Suostuttelussa ratkaisevaa ei ole se, onko viesti faktuaalisesti totta vaan se, saadaanko mielipiteisiin vaikutettua.

Mikä tekee Schwarzeneggerin puheenvuorosta suostutteluretoriikan klassikon? Tässä kolme tärkeintä asiaa.

Grazin yliopiston professori Karl Sornigin mukaan suostuttelu ei onnistu, jos suostuteltava ei pysty samaistumaan suostuttelijaan. Vakuuttaminen tapahtuu ottamalla esille jotain yhdessä koettua, tuttua tai edes jotain, josta kumpikin osapuoli on samaa mieltä. Vasta kun empaattinen yhteys on saavutettu (conviction), ihmistä voi taivutella (seduction).

Arnold kertoo tarinan, jossa hänen isänsä käski ottaa venäläisen painonnostomestari Yuri Vlasovin kuvan pois huoneensa seinältä, koska Itävallassa ei pidetty venäläisistä 2. maailmansodan jälkeen. 14-vuotias Arnold ei totellut, koska hänelle tärkeitä olivat yksilöt, eivät kansallisuudet. Myöhemmin Schwarzenegger tapasi lapsuuden idolinsa Moskovassa ja kertoi kuinka vahvaa ja ystävällistä kansaa venäläiset ovat.

Tarinaan voi samaistua, koska Arnold on todennäköisesti ollut esikuva miljoonille venäläisille. Tuomitsemalla ”Capitol Hill -hyökkäyksen”, republikaanina tunnettu Arnold antaa mielikuvan siitä, että hänen suustaan kuulee totuuden silloinkin, kun se ei ole omalta kannalta mieluista.

Sosiaalipsykologi Gustave LeBon tiesi jo vuonna 1895, mikä valta kuvilla on ihmiseen. Ihmisen aivot toimivat niin, että näkö ohittaa lähes aina kuulon, jos aistit ovat ristiriidassa keskenään. Ilmiö tunnetaan nimellä McGurk effect.

Arnoldin puheeseen on leikattu videopätkiä sodasta, Punaiselta torilta, sekä yhteisistä hetkistä Vlasovin kanssa. Schwarzenegger on oppinut elokuvamaailmasta, miten visuaalisuutta hyödynnetään suostuttelussa.

Arnold huipentaa tarinansa lähikuvaan konkreettisesta esineestä – Vlasovilta saatuun kahvikuppiin. Länsimaisesta ihmisestä aasinsilta voi tuntua kornilta, mutta Schwarzenegger tiedostaa hyvin ketä hän on suostuttelemassa ja millainen symboliarvo annetuilla lahjoilla on venäläisessä kulttuurissa.

Suostuttelutekniikka, jossa viestiin ujutetaan jotain, joka on samanaikaisesti sekä totta että valetta, yleistyi some-aikakaudella. Siinä johonkin viestin yksityiskohtaan ”piilotetaan” faktavirhe tai kiistanalainen tieto, jonka media ja poliittiset vastustajat voivat ”löytää” ja kiistellä sen paikkansapitävyydestä. Tahtomattaan he kuitenkin vahvistavat suostuttelijan sanomaa.

Videossa Arnold puhuu painonnostaja Vlasovista ”venäläisenä”. Twitterin faktantarkastajien joukko kiirehti pian huomauttamaan, että hän syntyi Ukrainassa (huom. edusti 1960-luvulla Neuvostoliittoa).

”Faktavirhe” ei romuta, vaan vahvistaa Arnoldin ydinsanomaa. Se, että Vlasov syntyi Ukrainassa ja opiskeli Venäjällä on vain lisämuistutus siitä, miten lähellä maat ovat toisiaan ja alleviivaa entisestään Schwarzeneggerin pyynnön tärkeyttä siitä, että sota veljeskansaa vastaan tulisi lopettaa.

Kirjoittaja Kami Launonen on Turun yliopiston tohtorikoulutettava, joka tutkii Donald Trumpin retorista vaikutusvaltaa

I love the Russian people. That is why I have to tell you the truth. Please watch and share. pic.twitter.com/6gyVRhgpFV

— Arnold (@Schwarzenegger) March 17, 2022