Näitä tuotteita hamutaan Black Fridayna – TOP 6

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kyselyn mukaan päivän ostoksiin varataan keskiarvoisesti 178 euroa.

Vuoden vilkkaimpiin kulutuspiikkeihin lukeutuva Black Friday on jälleen ovella, minkä johdosta Samsung Electronics Nordic on selvittänyt kyselytutkimuksella suomalaisten ostoaikeita kyseisenä päivänä.

Vastauksista selviää, että suosituimpia tuotekategorioita ovat järjestyksessään kodinkoneet, älypuhelimet, kuulokkeet, imurit, älykellot ja televisiot. Keskiverto suomalaisvastaaja suunnittelee käyttävänsä tänä Black Fridayna ostoksiin noin 180 euroa.

Lähes puolet (45 prosenttia) kaikista vastaajista odottaa tarjouspäivää aikeenaan ostaa jokin tietty tuote, ja naiset (48 prosenttia) ovat tehneet hankinnalle ennakkosuunnitelmia useammin kuin miehet (42 prosenttia).

Ikäryhmistä kiinnostuneimpia Black Friday -ostoksista ovat korkeintaan 30-vuotiaat aikuiset, joista kaksi kolmesta (67 prosenttia) aikoo hyödyntää tuotteiden tavanomaista edullisempaa hintatasoa.

Tutkimustulosten valossa vaikuttaa siltä, että iän lisäksi myös elämäntilanne sanelee ostohalukkuutta Black Fridayna: peräti 76 prosenttia vanhempainvapaalla olevista ja 71 prosenttia opiskelijoiksi itsensä ilmoittavista vastaajista on jo katsonut valmiiksi tuotteen, johon investoida.

– Ostosten teosta Black Fridayna on kehittynyt suosittu ajanviettotapa, jota moni odottaa innoissaan. Kyselytutkimuksen mukaan vain noin neljäsosa kuluttajista on päättänyt, etteivät he osta Black Fridayna yhtään mitään. Ostopiikin vaikutukset usein näkyvät myyntitilastoissamme, ja uskon, että tänäkin vuonna Black Friday näkyy niissä todella vahvasti. Teknologiatuotteista varsinkin älypuhelimet, älykellot ja kuulokkeet yleensä löytävät tiensä pukinkonttiin, eivätkä välttämättä tule heti ostajan käyttöön, sanoo Samsung Suomen maajohtaja Mika Engblom tiedotteessa.

Televisiot kiinnostavat etenkin miehiä

Suomalaisvastaajien keskuudessa eniten kysyntää Black Fridayna on kodinkoneille, sillä 11 prosenttia kaikista vastaajista kertoo hankkivansa sellaisen. Toiseksi suosituin hankinta on älypuhelin (10 prosenttia), sen jälkeen kuulokkeet (9 prosenttia), imuri (8 prosenttia) sekä älykello ja televisio (kumpikin 6 prosenttia).

Television hankinta on mielessä eritoten miehillä (9 prosenttia) sekä 31–45-vuotiaiden keskuudessa (12 prosenttia).

Kyselyyn vastaajista lähes kuusi kymmenestä aikoo käyttää Black Fridayn aikana edes jonkin verran rahaa. Hieman yli neljännes pitäytyy kuluttamasta laisinkaan, ja loput vastaajista empivät kantaansa.

Kaikkien vastaajien keskiarvo Black Friday -ostosten suuruudelle on 178 euroa, mutta alaryhmistä löytyy niitä, jotka ovat valmiit avaamaan kukkaronnyörejään paljon leveämmällekin.

Ikäryhmistä esimerkiksi 31–45-vuotiaat aikovat investoida keskimäärin yli 240 euroa. Vieläkin paremmaksi panee yksityisyrittäjien ryhmä, johon kuuluva aikoo keskiarvoisesti ostaa Black Fridayna tuotteita noin 300 eurolla.

Kuluttajien Black Fridayn aikaiseen kulutukseen liittyviä näkemyksiä, toiveita ja odotuksia kartoittavan kyselytutkimuksen toteutti marraskuussa 2021 Samsung Electronics Nordicin toimeksiannosta Norstat. Tutkimuksen lopulliseen suomalaiskohderyhmään kuului 1 036 vastaajaa.