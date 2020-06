Näitä toimia junamatkustajat toivovat

Eniten huolta VR:n asiakaskyselyssä aiheutti etäisyys muihin matkustajiin.

VR kysyi matkustajilta touko–kesäkuussa turvallisuustoiveita junamatkustukseen liittyen. Asiakaskyselymme vastauksissa korostui vahvasti siivous. VR sanoo vastaavansa jokaiseen kyselyssä esiin tulleeseen huoleen ja toiveeseen.

Kyselyn tuloksissa korostui vahvasti siivous – kuusi kymmenestä suurimmasta huolesta koski puhtautta. Eniten huolta aiheuttivat wc-tilojen (52 %), tukipintojen (35 %) ja ovien avauspainikkeiden (33 %) puhtaus.

Lähes puolet vastaajista (47 %) toivoi pintojen desinfiointia, 42 prosenttia varmuutta käsienpesumahdollisuudesta, 41 prosenttia siivouksen lisäämistä junissa ja 36% käsidesien saatavuuden lisäämistä.

VR vastaa puhtaushuoleen 10 toimella

1. Olemme lisänneet junien ja asiakastilojemme siivousta.

2. Olemme siirtyneet desinfioiviin puhdistusaineisiin tavallisten pesuaineiden sijaan.

3. Olemme hankkineet erityisen desinfiointilaitteen perusteellisempia siivouksia varten.

4. Lisäämme juniin liikkuvia siivouspartioita juhannuksesta lähtien.

5. Suurimmilla asemillamme on käsidesipisteitä ja asennamme kesäkuun aikana VR:n omiin kauko- ja lähiliikenteen juniin käsidesiannostelijoita.

6. Vaihdamme WC-tiloihin uudet saippuatelineet ja saippuan, joka vaahtoaa ja on riittoisa. Siivouspartio myös tarkastaa saippuan riittävyyden.

7. Myymme jatkossa käsidesejä kaukoliikenteen junissamme.

8. Olemme poistaneet junista turhia tartuntapintoja, esimerkiksi esitteitä ja lehtiä.

9. Ravintolavaunuja siivotaan erityisen tarkkaan desinfioivin puhdistusainein, ja pöytiä, myyntitiskiä sekä muita kosketuspintoja puhdistetaan tehostetusti vähintään kerran kahdessa tunnissa.

10. Yöjunien makuuvaunujen on lisätty välisiivouksia ja ylimääräisiä desinfiointeja esimerkiksi wc-tiloihin.

Maskit kiinnostavat harvaa

Vain 15 prosenttia vastaajista toivoisi matkustajien kasvomaskin käyttöpakkoa ja 13 prosenttia käyttösuositusta. Junahenkilökunnan maskeja puoltaisi 14 prosenttia.

Huomattavasti enemmän (73 %) matkustajia huolettaa etäisyys muihin matkustajiin ja 66 prosenttia kyselyyn vastanneista toivookin matkustajien sijoittelua mahdollisimman kauaksi. Matkustajamäärän rajoittamista toivoo 36 prosenttia vastaajista.

VR:n 10 toimenpidettä väljyyden maksimoiseksi

1. Liikennöimme ylipitkillä junilla – koko kalustomme on liikenteessä ensi viikosta lähtien. Olemme reagoineet ruuhkautuviin vuoroihin lisäämällä vaunuja tiettyihin vuoroihin.

2. Liikennöimme kysyntään nähden runsaalla vuoromäärällä ja kalustolla, maanantaista 15.6 lähtien palaamme lähes normaaliin vuoromäärään.

3. Lipunmyynnin algoritmi maksimoi etäisyyden muihin matkustajiin jo lippua ostettaessa.

4. Junalippu on ostettava ennen matkaa. Emme toistaiseksi myy lippuja junissa, jotta jokaiselle matkustajalle riittää oma paikka ja junat eivät ruuhkautuisi.

5. Ruuhkattomille vuoroille myydään edullisempia lippuja.

6. Ohjeistamme matkustajia välttämään ruuhka-aikoja.

7. Jatkossa matkustajien on mahdollista varata kokonainen hytti omaan käyttöönsä kaukoliikenteen junissa, samoin makuuhyttejä myydään yhden asiakkaan käyttöön. Kehitämme myös mahdollisuutta ostaa viereinen paikka tyhjäksi.

8. Ravintolavaunun asiakaspaikat on puolitettu ja tuotteita voi tilata omalle paikalle.

9. Opastamme asiakkaita odottamaan paikallaan loppuun asti ennen junasta pois nousemista.

10. Kuulutamme junissa yskimis-, aivastus- ja käsihygieniaohjeista sekä turvaetäisyydestä huolehtimisesta koko matkan ajan.

VR:n matkustajaliikenteen johtaja Topi Simolan mukaan junissa on erittäin hyvin tilaa.

– Kaukoliikenteen junien täyttöaste on tällä hetkellä keskimäärin 20 prosenttia, yli puolet junista on täyttöasteeltaan kymmenen prosenttia. On kuitenkin huomioitava, että joukkoliikenteessä pahimpina ruuhka-aikoina voi olla haastavaa ylläpitää riittävää turvaväliä koko matkan ajan. Jotta yhteiskunta voi toimia ja ihmiset liikkua, tarvitaankin muita toimenpiteitä varmistamaan matkustamisen turvallisuutta. Juna on joukkoliikennevälineistä väljin matkustusmuoto, hän sanoo.

Kyselyyn vastasi 3 447 VR:n asiakasta. Kysely toteutettiin verkossa 27.5–2.6.