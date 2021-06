Näitä käytettyjä autoja myydään nyt ja tätä ne maksavat

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Dieseleitä menee selvästi kalliimmalla kuin bensiiniautoja.

Käytettyjä autoja kuluttajilta autoliikkeille välittävän AutoVexin mukaan tänä vuonna myydyistä autoista 63,2 prosenttia on ollut bensiinikäyttöisiä, 27,2 prosenttia dieselkäyttöisiä ja hybridejä 8,8 prosenttia.

Hybridiautojen keski-ikä on ollut noin neljä vuotta ja ajokilometrien määrä 58 000. Dieselautoilla on ajettu keskimäärin lähes 130 000 ja bensiinikäyttöisillä käytetyillä 82 000 kilometriä. Molempien keskimääräinen ikä on ollut noin seitsemän vuotta.

Bensiiniautojen mediaanihinta oli 12 200 euroa ja dieseleiden 19 100 euroa. Hybridiautojen keskihinta on ollut 21 050 euroa.

Autovexin kokoama tilasto on syntynyt alkuvuonna 2021 myydyistä 1 200 autosta. Ne ovat olleet hinnaltaan 200–75 000 euroa.

Top 10 myydyimmät merkit ovat Volkswagen, Toyota, Skoda, BMW, Volvo, Audi, Mercedes-Benz, Ford, Kia ja Hyundai.

Top 5 suosituimmat bensiinimallit ovat Volkswagen Golf, Toyota Yaris, Skoda Octavia, Ford Fiesta ja Mercedes-Benz C-sarja.

Top 5 dieselmallit ovat Volvo XC60, BMW 5-sarja, Skoda Octavia, Audi A6 ja Volkswagen Passat.