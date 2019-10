Näitä käytettyjä autoja liikkeet ostavat

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Suurin kiinnostus keskittyy alle 100 000 kilometriä ajettuihin bensiiniautoihin

Autoliikkeiden kuluttajilta ostamissa autoissa näkyy AutoVex.fi-palvelun mukaan trendi, jonka mukaan kuluttajat suosivat entistä enemmän bensiiniautoja ja myös vaihtoehtoisia polttoaineita käyttävien autojen myynti on kasvussa.

Tänä vuonna AutoVex.fi-palvelun kautta autoliikkeille myydyistä autoista 78 prosenttia on ollut bensiinikäyttöisiä ja vain 16 prosenttia dieselkäyttöisiä.

– Käytettyjen dieseleiden myyntiajat ovat pitkittyneet ja varsinkin pienempien dieselautojen kysyntä on tällä hetkellä heikkoa, jonka seurauksena autoliikkeet ovat ymmärrettävästi vähentäneet niiden ostamista, kertoo AutoVexin toimitusjohtaja Sebastian Frick tiedotteessa.

Sekä myytyjen bensiiniautojen että dieselautojen keski-ikä on molemmilla viisi vuotta, mutta ajokilometreissä on suuri ero. Bensiiniautot ovat vaihtaneet omistajaa keskimäärin 69 000 kilometrin jälkeen, kun taas dieseleillä on ajettu yli 120 000 kilometriä.

Dieselinä käyvät kaupaksi suuremmat E-segmentin autot kuten BMW 5-Sarja ja Mercedes-Benz E. Bensiiniautoissa puolestaan myydyimpiä ovat pienemmät B ja C segmentin autot kuten VW Polo ja Golf.

– Yleisellä tasolla voidaan todeta, että autoliikkeiden suurin kiinnostus suora-ostoissa keskittyy alle 100 000 kilometriä ajettuihin bensiiniautoihin, toteaa AutoVexin asiakkuuspäällikkö Sebastian Aarnio.

Kun mittarilukema ylittää 150 000, ei valtaosa alan suurista toimijoista ole hänen mukaansa enää kiinnostunut auton suora-ostosta, oli kyseessä mikä käyttövoima tahansa.

– Vaihdossa autoliikkeet ottavat kuitenkin useimmiten ilomielin vastaan auton kuin auton, Aarnio huomauttaa.

AutoVexi.fi kautta eniten myydyt autot vuonna 2019

Top 5 bensiiniautot:

Volkswagen Golf

Volkswagen Polo

Honda Civic

Toyota Auris (Bensiini ja Hybridi)

Audi A3

Top 5 dieselautot:

BMW 5-Sarja

Audi A4

Mercedes-Benz E

Volkswagen Passat

Skoda Octavia