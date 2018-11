Näitä 14 Ukraina-viestiä Venäjän äänitorvet nyt toistavat

Atlantic Councilin Digital Forensic Research Labin Donara Barojan on koonnut twitterissä listan narratiiveja tai viestilauseita, joilla Venäjä parhaillaan välittää omaa sanomaansa tai pointtejaan Krimin Kertsinlahden konfliktista.

Barojanin mukaan narratiiveja toistavat nyt Kremliin myönteisesti suhtautuvat ja Kremlin rahoittamat mediat ja nettitrollit toistavat.

Barojan listasi alla näkyvään twiittiinsä ensin seitsemän Venäjän narratiivia. Sen jälkeen hän löysi niitä toiset seitsemän lisää. 14 narratiivia ovat:

1. Ukraina lavasti harkitun provokaation (George) Sorosin avulla.

2. Ukraina lavasti harkitun provokaation USA:n avulla.

3. Ukraina lavasti harkitun provokaation Britannian avulla.

4. Ukraina lavasti harkitun provokaation julistaakseen sotatilan maassa ennen vaaleja.

5. Ukraina lavasti harkitun provokaation laukaistakseen lisää pakotteita Venäjää vastaan.

6. Ukraina lavasti harkitun provokaation häiritäkseen tulevaa Donald Trumpin ja Vladimir Putinin G20-tapaamista.

7. Venäjä suojelee rajojaan Ukrainaa vastaan, kuten USA suojelee itseään siirtolaiskaravaanilta.

8. Ukrainalaiset mielenosoittajat Venäjän Kiovan lähetystön ulkopuolella saattavat saada rahaa Sorokselta.

9. Kiova ja Nato lavastivat provokaation katkeroittaakseen yhä USA:n ja Venäjän välejä ja saadakseen aikaan vastakkainasettelua.

10. Venäjä esti Ukrainan aluksia, koska haluaa estää Asovanmerta yhä militarisoitumasta.

11. Ukraina on tehnyt Kertsin tapauksesta ylisuuren numeron horjuttaakseen Nordstream 2:ta ja TurkStreamia.

12. Ei merkitse mitään, ettei Asovanmeri tosi asiassa kuulu Venäjälle, koska Venäjä pitää sitä omanaan ja siksi noille vesille tuleminen on vastuutonta.

13. Whataboutismia: Bryssel (Nato/EU) ei sanonut mitään, kun Ukrainan nationalistit uhkasivat räjäyttää Kertsin sillan, mutta arvostelevat nyt Venäjää sen toimista.

14. Ukrainan alusten ampuminen ei ollut hyökkäys.

Here's a list of narratives pro-Kremlin & Kremlin-funded media outlets and pro-Kremlin trolls are peddling online about the Kerch Strait incident. I'll update it as new narratives develop pic.twitter.com/Eob67mexfw

— Donara Barojan🕵️‍♀️ (@donara_barojan) November 26, 2018