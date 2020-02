Naisvanki kertoo: Synnytin kahleissa ”kuin koira”

Presidentti Donald Trump on armahtanut tai lieventänyt tuomioita joukolta liittovaltiolta vankeustuomioita saaneita amerikkalaisia. Heitä ovat muun muassa tunnettu sijoittaja Michael Milken ja entinen kuvernööri Rod Blagojevich.

Elämäntarinaltaan yksi erikoisimmista armahdetuista on Angela Stanton-King. Nykyinen kirjailija ja vankilareformiaktivisti kärsi 2000-luvun alussa viiden vuoden vankeusrangaistusta, jonka sai kuulumisestaan autovarkauksia tehneeseen ryhmään.

Vankilaan joutuessaan silloinen Angela Stanton oli raskaana. Hän synnytti tyttärensä kahlehdittuina käsiraudoilla sairaalan sänkyyn sanojensa mukaan ”kuin koira”. Tyttö otettiin huostaan äitinsä käsistä 24 tuntia synnytyksen jälkeen. Stanton-King kertoo tapahtumista alla olevilla videoilla.

Lailla kahleet kiellettiin liittovaltion vankiloissa 2018. Useissa osavaltioissa käytäntö on yhä voimassa.

I gave birth in chains while serving time in an American prison. @realDonaldTrump made it illegal to chain women during childbirth. Thank God President Donald J. Trump was moved by compassion for my story. #NoMoreChains #FirstStepAct #www.Theakf.org #FoxNews #AngelaStanton #CJR pic.twitter.com/ZFbyskmNZL

— Angela Stanton-King (@theangiestanton) February 21, 2020