Naistenpäivän konserttiin osallistuneilla koronatartuntoja

Seitsemällä tilaisuuteen osallistuneella on todettu koronavirustartunta.

Helsingin kaupungin mukaan koronavirustartuntojen jäljityksessä on todettu, että Musiikkitalon 8.3. naistenpäivän juhlakonserttiin osallistuneet esiintyjät, yleisö ja henkilöstö ovat riskiarvion perusteella saattaneet altistua koronavirukselle.

Tämän hetken tiedon mukaan seitsemällä tilaisuuteen osallistuneella on todettu koronavirustartunta. Sairastuneisiin on oltu yhteydessä ja heille on annettu henkilökohtaisesti toimintaohjeet.

Kaikkia konserttiin osallistuneita kehotetaan kuitenkin tarkkailemaan vointiaan. Jos heille tulee nuhaa, kurkkukipua, kuumetta, yskää tai hengenahdistusta, heidän tulee soittaa oman kunnan terveysasemalle tai työterveyshuoltoon.

Jos helsinkiläisille ilmaantuu oireita, he voivat olla yhteydessä arkisin klo 7-20 koronavirusneuvontaan p. 09 310 10024 ja muina aikoina Päivystysapuun p. 116 117.

Verkossa voi myös tehdä koronaviruksen oirearvion Omaolo.fi. Palvelusta saa oireiden perusteella toimintaohjeet.

Koronaviruksen oireet alkavat pääsääntöisesti kahden viikon sisällä mahdollisesta tartunnasta eli sairastumisia voi ilmaantua konserttiin osallistuneilla 22.3. asti.

Koronavirusepidemian rajoittamiseksi ja epidemian viivästyttämiseksi terveydenhuollon asiantuntijat ovat päätyneet siihen, että naistenpäivän juhlakonsertin esiintyjille, yleisölle ja Musiikkitalon henkilökunnalle tiedotetaan mahdollisesta altistumisesta myös median kautta.