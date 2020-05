Tämä tiedetään nyt: Näissä tilanteissa korona tarttuu

Koronavirustartuntojen jäljittäminen on antanut uusia viitteitä viruksen leviämisestä erilaisissa olosuhteissa.

St. Andrewsin yliopiston virustutkija Muge Cevik nostaa esiin kiinalaistutkimuksen, jossa seurattiin 157 sairastuneen yhteensä 2147 lähikontaktia. Heistä kuusi prosenttia sairastui altistumisen kautta Covid-19:ään.

Todennäköisyys oli suurempi ystävien (22 prosenttia) ja samassa taloudessa asuvien (18 prosenttia) joukossa. Suurin osa altistuksista tapahtui kotona, julkisissa liikennevälineissä tai ravintoloissa.

Uuden tartunnan riski kotitalouksissa vaihteli 10–17 prosentin välillä. Koronavirus iski lapsiin yhtä todennäköisesti, mutta suurempi osa alle 20-vuotiaista sairasti taudin ilman kuumeilua tai muita oireita. Seurannan perusteella ikääntyneet henkilöt olivat muuta väestöä alttiimpia tartunnoille.

Yhdysvalloissa ensimmäinen todettu jatkotartunta todettiin tammikuussa mieheltä, jonka noin 60-vuotias vaimo oli palannut hiljattain Kiinasta. Mies otettiin sairaalahoitoon kahdeksan päivää vaimoa myöhemmin. Viranomaiset selvittivät henkilöiden 372 lähikontaktia, mutta kaikki koronavirustestit olivat negatiivisia.

– Tämä viittaa siihen, että tartunta edellyttää läheistä ja pitkäaikaista altistusta, Muge Cevik kirjoittaa Twitterissä.

Hän huomauttaa, että syntymäpäivien ja häiden kaltaiset perhetapaamiset ovat todennäköisesti vauhdittaneet monessa maassa nyt nähtyjä epidemia-aaltoja. Cevikin mukaan suurin riski on suljetuissa tiloissa, kuten asunnoissa, hoivakodeissa ja julkisessa liikenteessä.

Suurin osa tartunnoista oli peräisin henkilöltä, jolla oli jonkinasteisia Covid-19-oireita. Virus vaikuttaa leviävän tehokkaimmin viisi päivää oireiden alkamisen jälkeen. Oireettomien tartuttajien osuus olisi näin ollen aiemmin arvioitua pienempi.

– Lyhyet tapaamiset eivät siis ole epidemian pääasiallinen syy – mutta muistakaa kaikesta huolimatta sosiaalinen eristäytyminen, Muge Cevik sanoo.

