Näissä Suomen kaupungeissa korona nyt jyllää

Ilmaantuvuus on noussut aiempaan verrattuna 17 sairaanhoitopiirin alueella.

THL:n mukaan uusien koronavirustartuntojen ilmaantuvuus oli tuoreimmalla seurantakaudella 50,8 tapausta 100 000 asukasta kohden.

Epidemiatilanteessa on edelleen huomattavia alueellisia eroja. Eniten uusia tapauksia on todettu Helsingin ja Uudenmaan, Vaasan, Varsinais-Suomen, Keski-Suomen, Pirkanmaan, Kanta-Hämeen ja Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirien alueilla.

Ilmaantuvuus on ollut lokakuun aikana korkeinta Vaasassa, Helsingissä, Vantaalla, Espoossa, Jyväskylässä, Turussa ja Tampereella. Tapauksia on ollut muuta maata enemmän myös Joensuussa, Rovaniemellä, Seinäjoella ja Mikkelissä.

Kahden viikon ilmaantuvuusluku on 30–50 Vihdissä, Kirkkonummella, Nurmijärvellä, Kaarinassa, Järvenpäässä ja Porvoossa.

Ilmoitettuja Covid-19-tapauksia on nyt yhteensä 13 133 kappaletta. Sairaalahoidossa on tällä hetkellä 56 henkilöä, joista kuusi on tehohoidossa.

