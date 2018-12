Näissä ryhmissä köyhyysriski on suurin

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Työttömistä kaksi viidestä on pienituloisia.

Pienituloisiin kotitalouksiin kuuluvia henkilöitä oli 654 000 vuonna 2017, ilmenee Tilastokeskuksen tulonjakotilaston ennakkotiedoista. Pienituloisten osuus kotitalousväestöstä oli 12,1 prosenttia, mikä on 0,6 prosenttiyksikköä enemmän kuin edeltävänä vuonna.

Nordean yksityistalouden ekonomisti Olli Kärkkäinen on jakanut Twitterissä Tilastokeskuksen kuvion, joka esittelee pienituloisten osuuden sosioekonomisissa ryhmissä.

Diagrammin perusteella puolet Suomen pienituloisista on joko eläkeläisiä (30 %) tai opiskelijoita (20 %). 19 prosenttia pienituloisista on työttömiä.

Työttömistä kaksi viidestä (39 %) on pienituloisia. Opiskelijoista pienituloisia on 31 prosenttia ja eläkeläisistä 14 prosenttia.

− Sosioekonomisten ryhmien välillä on suuria eroja köyhyysriskissä; opiskelijoista 31 % on pienituloisia, palkansaajista vain 2 %, Olli Kärkkäinen kommentoi.

Hänen mukaansa huono uutinen tulonjakotilastossa on, että pienituloisten määrä on kasvanut. Hyvä uutinen sen sijaan on, että toimeentulovaikeuksia kokeneiden määrä väheni vuonna 2017.

Keitä ovat Suomen pienituloiset?

– Pienituloisista puolet on joko opiskelijoita tai eläkeläisiä

