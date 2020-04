Näissä maissa vähiten tartuntoja?

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

WHO:lle tartuntoja ilmoittaneiden yli miljoonan asukkaan maiden joukossa on kaksi yllättävää perän pitäjää.

Papua-Uusi-Guinea ja Itä-Timor ilmoittavat löytäneensä vain yhden tartunnan ja säästyneensä toistaiseksi kuolonuhreilta. Kumpaankin maahan on julistettu poikkeustila. Rajat ja koulut on suljettu ja julkiset kokoontumiset kielletty. Papualla tartunnan saanut on Australiaan hoitoon siirretty ulkomaalainen kaivostyöläinen, Itä-Timorilla paikallinen.

Maailman maiden hyvinvointitilastoissa jälkimmäisen sadan joukkoon sijoittuvissa valtioissa ei ole Suomeen verrattavaa sairaalajärjestelmää ja testauskapasiteettia. Papua-Uusi-Guineassa poikkeustila rajoittaa myös lääkärien suoraa raportointia.

Maailman terveysjärjestö WHO:ssa kuitenkin uskotaan molempien valtioiden tahtovan raportoida tilanteestaan, eikä niitä pidetä diktatuuristen Pohjois-Korean ja Turkmenistanin tapaisina epäluotettavina ja epärehellisinä tapauksina.

Sen sijaan tiedon saanti on varsinkin Papua-Uusi-Guineassa hankalaa. Vuoristoisessa ja viidakkoisessa, vuonna 1975 Australian hallinnosta itsenäistyneessä lähes 8 miljoonan asukkaan valtiossa puhutaan yli 800 kieltä. Noin 40 prosenttia väestöstä elää maaseudulla omavaraistaloudessa ja koko väestöstä vain 18 prosenttia asuu kaupungeissa. Maaliskuun jälkipuoliskolta alkaen noin 4 000 sairaanhoitajaa on osallistunut protesteihin, joissa on vaadittu parempaa testauskapasiteettia ja lääkevarautumista uusien tartuntojen varalta.

Monet paikalliset lääkärit sanovat, ettei maalla ole rahaa torjua mahdollista laajempaa korona-aaltoa. Pääkaupunki Port Moresbyn asukkaat ovat ilmaisseet huolensa elintarvikkeiden ja muun tarvittavan riittävyydestä kriisitilanteessa.

Pääministeri James Marape puolestaan vakuuttaa hallituksensa vastaavan lääkärien ja sairaanhoitajien huoliin ja tuovan maahan lähiaikoina WHO:n avustuksella lisää koronan hoitoon ja testaukseen vaadittavia välineitä. Marapen mukaan tämän jälkeen maassa voidaan tarvittaessa tehdä 700 testiä päivittäin.

Aasian nuorimmassa valtiossa, reilun miljoonan asukkaan vuonna 2002 itsenäistyneessä Itä-Timorissa löydettiin ensimmäinen tartunta maaliskuun 21. päivä. Seuraavana päivänä hallitus ilmoitti koulujen ja korkeamman asteen oppilaitosten sulkemisesta toistaiseksi. Seuraavat viisi päivää tarvittiin parlamentin lainsäädäntötyöhön, minkä jälkeen presidentti julisti Itä-Timoriin poikkeustilan.

Sen nojalla kaiken ikäisiä ihmisiä kehotettiin pysymään pääasiassa kodeissaan ja valtaosin katolisen maan messut ja muut kirkolliset kokoontumiset määrättiin keskeytettäviksi.

Papua-Uusi-Guineaan verrattuna Itä-Timorin etuja ovat parempi hallinnollinen yhtenäisyys ja neljällä kielellä kommunikointi.

Itä-Timorilla toimivan ja luotettavana pidetyn Lao Hamutuk -järjestön mukaan olisi ihme, jos lisää tartuntoja ei ala löytymään.

Kehitysmaaksi Itä-Timorin hallinto on suhteellisen toimiva, mutta vuoristoisessa maassa on vaikea tavoittaa kaikkia alueita. Perhekulttuuria pidetään monin paikoin salailevana ja suljettuna, jolloin luotettavaa tietoa saadaan usein vasta kun ongelmat kärjistyvät vakaviksi.

Eteläinen naapuri Australia on lahjoittanut Itä-Timorille laboratorion testauksia varten. Pääministeri Taur Matan Ruakin hallitus on ostanut lääkkeitä ja muita tarvikkeita Kiinasta. Kuuba puolestaan on lahjoittanut suuria määriä muun muassa elimistön vastustuskykyä parantavia lääkkeitä.