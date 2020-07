Näissä maissa toinen aalto jo riehuu

Tiedotusvälineet maailmalla kertovat muun muassa Australian ja Israelin joutumisesta koronan toisen aallon kurimukseen. Endcoronavirus-saitin mukaan samassa tilanteessa on useita muitakin merkittävämpiä valtioita.

Saitin ajantasaiset grafiikat kaikkien maiden tilanteesta avautuvat tästä linkistä.

Toisen aallon alku ja eroaminen ensimmäisestä voi joissain tapauksissa olla vaikeaa. Esimerkiksi Amerikan mantereilla ja Afrikassa kärsitään yhä rajusta ensimmäisestä aallosta.

Eräissä maissa toisen aallon leimahdus on tilastojenkin perusteella selvää. Tällaisia maita ovat ehkä kuvaavimmin Slovenia, Israel, Australia, Kroatia, Tshekki, Iran ja Japani.

Osassa kyse on paikallisista rajuista epidemioista, joiden leviämistä yritetään nyt estää.

Oheiset graafiset esitykset ovat endcoronavirus-saitilta viikonlopun tilanteen mukaan.

