Näissä Euroopan maissa luotetaan Vladimir Putiniin

Kyselytutkimuksen mukaan suhtautuminen Venäjän presidentti Vladimir Putiniin vaihtelee reilusti eri länsimaissa.

Vankinta tuki on Kreikassa, jossa noin 45 prosenttia kansasta ilmoittaa luottavansa Putiniin. Melko korkeat lukemat löytyvät myös Saksasta (35 prosenttia), Italiasta (31 prosenttia) ja Unkarista (30 prosenttia).

Keskimäärin 21 eurooppalaisista vastaajista uskoi Putinin kykyyn tehdä oikeita päätöksiä kansainvälisessä politiikassa.

Pew Research Center -tutkimuslaitoksen kyselyn mukaan Venäjän presidenttiin suhtaudutaan erityisen epäilevästi Puolassa (seitsemän prosenttia) ja Espanjassa (10 prosenttia).

Yhdysvalloissa Putiniin luotti vuonna 2007 noin 30 prosenttia, mutta tällä hetkellä vain 21 prosenttia kansasta.

Britanniassa luottamus on pudonnut reilussa vuosikymmenessä 37 prosentista 22 prosenttiin.

Poles less likely than Americans or Western Europeans to express confidence in Putin https://t.co/de7ZH7xuAv pic.twitter.com/hpc7XxqAen

— Pew Research Global (@pewglobal) December 10, 2018