Naisille ensimmäiset ajokortit Saudi-Arabiassa

Arab Newsin mukaan kymmenelle saudiarabialaiselle naiselle on myönnetty ajokortit maanantaina. Vuosikymmeniä kestänyt naisten ajokielto päättyy 24. kesäkuuta.

Twitterissä levisi maanantaina video ensimmäisen ajokortin myöntämistilaisuudesta.

WATCH: Viral video of the first #KSA female driving license being issued in #SaudiArabia || https://t.co/IbBRK3K3B2 pic.twitter.com/DQTURwwKgK

