Naisia tarvitaan teknologia-alalle

Alan työntekijöistä vain noin viidennes on naisia, ja alan monimuotoisuuden kasvattaminen olisi tärkeää.

Teknologiayrityksiin tarvitaan vuoteen 2021 mennessä 53 000 uutta osaajaa. Teknologiateollisuus ry toivoisi alalle lisää naisia.

– Teknologia-ala on miesvaltainen: työntekijöistä vain noin viidennes on naisia ja sama pätee opiskelijoihin ja tutkijoihin. Alan monimuotoisuuden kasvattaminen on tärkeää, tarvitsemme teknologia-aloille lisää naisia, kertoo tiedotteessa Teknologiateollisuuden hallituksen puheenjohtaja Marjo Miettinen.

Miettinen kuuluu Women in Tech -organisaatioverkoston perustajiin. Nyt neljättä kertaa järjestettävä Women in Tech Forum kerää tänään perjantaina Finlandia-talolle 1200 osallistujaa. Tapahtuman paikat täyttyivät 12 minuutissa.

– Women in Techin tavoitteena on innostaa lisää naisia teknologia-alalle. Verkotamme opiskelijoita ja työelämässä olevia osaajia ja tarjoamme roolimalleja ja menestymisen reseptejä niin tutkimus- kuin yritysmaailmaankin – tällaisille tilaisuuksille on todella paljon kysyntää, kertoo Piia Simpanen, kasvuohjelmien päällikkö ja Women in Tech -organisaatioverkostotoiminnan vetäjä Teknologiateollisuudesta.

Tänä vuonna Forumin teema on Impact our Future. Ilmastonmuutos ja globaalit megatrendit muuttavat maailmaa vauhdilla.

– Teknologian avulla voimme kehittää ratkaisuja maailman suurimpiin haasteisiin. Tätä haluamme myös Forumissa korostaa, toteaa Simpanen.