Naisia ennätysmäärä pörssiyhtiöiden johtoryhmissä

Tänä vuonna nimitetyistä johtoryhmien jäsenistä 36 prosenttia on naisia

Keskuskauppakamarin naisjohtajakatsauksen mukaan jo joka neljännen pörssiyhtiön johtoryhmässä naiset ja miehet ovat tasapuolisesti edustettuina. Tänä vuonna nimitetyistä johtoryhmien jäsenistä 36 prosenttia on naisia.

Naisten osuudesta liiketoimintojen johtajina ja toimitusjohtajina löytyy kuitenkin vielä parannettavaa. Toimitusjohtajista vain kahdeksan prosenttia on naisia.

Johtoryhmien jäsenistä naisia on tällä hetkellä 27 prosenttia. Osuus on kasvanut viime vuodesta kolmella prosenttiyksiköllä ja on uusi ennätys. Suurissa ja keskisuurissa pörssiyhtiöissä naisten osuus johtoryhmien jäsenistä on jo 29 prosenttia.

– Voimakkainta naisten osuuden kasvu on ollut suurissa pörssiyhtiöissä. Niissä naisten osuus tänä vuonna tehdyistä johtoryhmänimityksistä on peräti 42 prosenttia. Pörssiyhtiöissä ymmärretään hyvin, että johdon monimuotoisuus tukee yhtiön liiketoiminnan ja vastuullisuuden kehittämistä. Naisten vastuualueet johtoryhmissä kuitenkin edelleen valitettavan harvoin tukevat urapolkua kohti toimitusjohtajan tehtävää, sanoo Keskuskauppakamarin johtava asiantuntija Ville Kajala.

Toimitusjohtajaksi edetään usein talous- tai liiketoimintajohdosta. Selvästi suurin osa johtoryhmien naisjäsenistä johtaa edelleen niin sanottuja tukitoimintoja, kuten henkilöstö-, viestintä- tai lakiasioita. Talousjohtajista joka neljäs on nainen.

Liiketoimintoja johtavista johtoryhmän jäsenistä ainoastaan 15 prosenttia on naisia. Naisten osuus liiketoimintajohdossa on kuitenkin kasvussa. Tänä vuonna jo 22 prosenttia uusista liiketoimintojen johtoryhmänimityksistä on kohdistunut naiseen. Erityisesti nuoremman ikäluokan liiketoimintajohtajista yhä useampi on nainen.

Helsingin pörssissä on yhä 16 pörssiyhtiötä, joiden johtoryhmässä ei ole yhtään naista. Tällaisten yhtiöiden määrä on laskenut viime vuodesta kuudella. Joka neljännessä pörssiyhtiössä sekä naisten että miesten osuus johtoryhmien jäsenistä on 40–60 prosentin välillä. Tällöin voidaan katsoa, että johtoryhmän sukupuolijakauma on täysin tasapuolinen.

Naistoimitusjohtajien määrä laski edellisvuoden ennätystasolta yhdellä. Nainen on toimitusjohtajana nyt kymmenessä pörssiyhtiössä.

Vaihtuvuus naistoimitusjohtajien joukossa on tänä vuonna ollut suurta. Kolme pörssiyhtiötä, joissa oli naistoimitusjohtaja, vaihtoi toimitusjohtajaansa. Näistä yhdessä myös uusi toimitusjohtaja on nainen. Yhdessä yhtiössä, jossa oli aiemmin miestoimitusjohtaja, nainen toimii nyt yhtiön väliaikaisena toimitusjohtajana.

Keskuskauppakamari on edistänyt naisjohtajuutta pitkään ja menestyksekkäästi itsesääntelyn keinoin.