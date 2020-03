Naiset kutsuntoihin? Yle: Näin puolueet vastaavat

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Parlamentaarinen komitea ryhtyy selvittämään asevelvollisuuden kehittämistä.

Aikaisemmin tällä viikolla valtioneuvosto asetti parlamentaarisen komitean selvittämään yleisen asevelvollisuuden kehittämistä. Komiteassa on edustus jokaisesta eduskuntaryhmästä, ja sen puheenjohtajana toimii kansanedustaja Ilkka Kanerva (kok.).

Nyt Yle on selvittänyt mitä komitean jäsenet ajattelevat kutsuntojen laajentamisesta koskemaan myös naisia. Asiasta on käyty viime aikoina vilkasta keskustelua, ja komitean on tarkoitus selvittää myös naisten vapaaehtoisen asepalveluksen kehittämistarpeita.

Ylen kyselyn perusteella perussuomalaiset, keskusta ja vihreät kannattavat kutsuntojen laajentamista myös naisiin. Myös RKP, kristillisdemokraatit ja Liike Nyt kannattavat niin miehille kuin naisille järjestettyjä kutsuntoja. Vasemmistoliitto pitäisi naisten osallistumisen vapaaehtoisena.

Kokoomus ja SDP eivät ottaneet asiaan vahvasti kantaa, mutta suhtautuivat esitykseen myönteisesti.

– Kutsunnat voisivat olla instrumentti, jonka avulla jokainen voisi valita tapansa, jolla kantaa kortensa kekoon. Valintapaletissa voisi olla esimerkiksi kansalaispalvelus ja naisten vapaaehtoinen asepalvelus, puheenjohtaja Kanerva kommentoi Ylelle.

Komitean varapuheenjohtajan Joonas Köntän (kesk.) mukaan kaikille tarkoitetut kutsunnat voisivat toimia ”tsekkauspisteenä”, jossa selvitettäisiin nuorten tulevaisuudensuunnitelmia.