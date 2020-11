Naiset ajavat videoilla päänsä kaljuiksi – ”tässä maassa asun vankilassa”

Kazakstanilaiset naiset ovat aloittaneet videokampanjan vaatiakseen sorron loppumista. Videoilla naiset ajelevat päänsä kaljuiksi ja vaativat oikeutta maan opposition aktivisteille.

− Minä asun vankilassa nimeltä Kazakstan, eräs nainen sanoo videolla.

Kazakstanissa on Radio Free Europen mukaan ollut lokakuun lopussa myös mielenosoituksia, joissa vaaditaan poliittisia uudistuksia. Mielenosoitukset ovat maassa erittäin harvinaisia.

Kazakstanin turvallisuusjoukot seurasivat protesteja läheltä, mutta eivät puuttuneet puhjenneisiin väkivaltatilanteisiin.

Aktivistit ovat kertoneet sosiaalisessa mediassa, että poliisi on estänyt heidän pääsynsä mielenosoituksiin muun muassa pysäyttelemällä autoja ja tekemällä pidätyksiä.

Aktivisti Dulat Aghadil kuoli poliisin hallussa ollessaan sen jälkeen, kun hänet oli pidätetty viime helmikuussa. Hänestä on tullut maassa poliittisen sorron vastustamisen symboli.

Kazakstanin hallintoa on syytetty jo vuosikymmeniä ihmisoikeusrikkomuksista. Maassa ei ole demokraattista sananvapautta tai vapaita vaaleja.

Pitkäaikainen presidentti Nursultan Nazarbajev erosi tehtävästään vuoden 2019 alussa mutta on tosiasiallisesti säilyttänyt asemansa maan johdossa maan turvallisuusneuvoston puheenjohtajana.

Women in Kazakhstan have posted videos online in which they shave their heads in a sign of protest against the repression of opposition activists. Many are demanding freedom and democratic reforms. As one woman put it: "I live in a prison called Kazakhstan." pic.twitter.com/YB3zFbdTjx

— Radio Free Europe/Radio Liberty (@RFERL) November 4, 2020