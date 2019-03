Naisen rahastoeuro on nyt 95 senttiä

Naisten osuus rahastosäästäjistä on jatkuvasti kasvanut.

S-Pankin vuosittaisen Naisen rahastoeuro -selvityksen mukaan naisten osuus rahastosäästäjistä on kasvussa. S-Pankin tietojen mukaan naisen rahastoeuro on kasvanut vuodesta 2015 lähtien.

Naisen rahastoeuro kertoo, montako prosenttia keskimääräisen naisrahastosäästäjän kerryttämät säästöt ovat suhteessa keskimääräisen miesrahastosäästäjän sijoituksiin. Vuonna 2018 naisen rahastoeuro kasvoi hienoisesti, mutta pysyi kuitenkin vuoden 2017 tasolla 95 sentissä.

– Naisen rahastoeuron kasvun hidastuminen viime vuonna saattaa johtua siitä, että yhä useampi nainen on aloittanut rahastosäästämisen puhtaalta pöydältä, S-Pankin säästämisen ja sijoittamisen tuoteryhmäpäällikkö Annika Pohtila arvioi S-Pankin tiedotteessa.

Vaikka rahastoeuro säilyi vuonna 2018 ennallaan, naisten osuus kaikista rahastoasiakkaista kasvoi 1,2 prosenttiyksikköä 48,4 prosenttiin.

Myös riskinotto sijoitusten suhteen on muuttunut vuodessa jonkin verran sekä naisilla että miehillä. Käytännössä molempien sukupuolten sijoituksia on siirtynyt riskiluokkien molemmista ääripäistä keskemmälle vuodesta 2015 lähtien. Naisilla korkean riskitason sijoituksia on noin 4 prosenttia, kun taas miehillä vastaava luku on 7 prosenttia.

– Säästämisen ja sijoittamisen aloittamisessa on kaksi tärkeää asiaa. Se, että aloittaa mahdollisimman varhain ja se, että ottaa riskiä sopivassa suhteessa omaan tilanteeseen ja tavoitteisiin, Pohtila summaa.