Nairobiin matkalla ollut matkustajakone pudonnut

Ethiopian Airlines tiedottaa Nairobiin tänä aamuna matkalla olleen matkustajakoneen kadonneen. Etsintä- ja pelastusoperaatiot ovat käynnissä, eikä lentoyhtiöllä ole tietoa selvinneistä tai mahdollisista seurauksista.

Lentoyhtiö uskoo koneessa olleen 157 matkustajaa ja kahdeksan miehistön jäsentä. Matkustajakone lähti Addis Ababasta tänä aamuna kello 08.38 paikallista aikaa ja katosi tutkasta kello 8:44.

Lentoyhtiö perustaa keskuksen matkustajatiedotusta varten. Yhtiö kertoo julkaisevansa uutta tietoa onnettomuudesta niin pian kuin mahdollista.

Accident Bulletin no. 1

Issued on march 10, 2019 at 11:00am

Ethiopian Airlines will release further information as soon as it is available. Updated information will also be on Ethiopian Airlines website at https://t.co/Je7pXoKxHh pic.twitter.com/07wKZHPVPl

— Ethiopian Airlines (@flyethiopian) March 10, 2019