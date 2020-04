Näinkö ulos koronakriisistä? Saksasta esitys

Exit-strategia puoltaa viruksen torjumiseksi asetettujen toimenpiteiden asteittaista purkamista.

Koronakriisiin haetaan järkevää ulospääsyä. Saksalainen Ifo-instituutti on julkaissut asiantuntijoiden tekemän suunnitelman exit-strategiasta Saksalle, jonka mukaan rajoitteita puretaan terveyttä edistäen, eli siirrytään asteittain kohti riskiperusteista strategiaa.

Exit-strategian mukaan rajoituksia ei voida poistaa nopeasti, sillä muuten virus alkaisi levitä kiihtyvästi. Viruksen hyvin nopea leviäminen on estettävä, mutta väestön immuniteetin lisääntyminen hiljalleen on sallittava. Lisäksi terveydenhuollon kapasiteettia on vahvistettava ja riskiryhmiä suojeltava. Taloudellinen aktiviteetti on myös mahdollistettava ottamatta liian suuria terveydellisiä riskejä ja rajoitteiden pitää haitata mahdollisimman vähän ihmisten perusoikeuksia.

Elinkeinoelämän keskusliiton johtava ekonomisti Sami Pakarinen esittelee exit-strategiaa Twitterissä. Ihanteelliseen lopputulokseen voidaan päästä, jos exit-strategian mukaisia toimia sovelletaan esimerkiksi terveydellisillä, sosiaalisilla, taloudellisilla ja kiireellisillä toimenpiteillä. Lisäksi on otettava huomioon erilaisten sektorien riippuvuus toisistaan ja aluekohtaiset toimenpiteet.

– Summa summarum: koronaviruksen torjumiseksi asetetut toimenpiteet tulee purkaa asteittain ja kehitystä tulee seurata tarkasti. Tämä on hyvä ohjenuora ja muistutus, että tämä kriisi ei mene nopeasti ohitse, Pakarinen kiteyttää.

Ekonomisti muistuttaa, että exit-strategiassa on maakohtaisia eroja, mutta strategia antanee suuntaviivoja myös Suomelle.

– Tasapainon hakeminen on vaikeaa ja siksi tuo asteittainen rajoitusten purkaminen on varmasti joka maassa perusteltu tapa palata kohti normaalia, Pakarinen sanoo.

Exit-strategiaa on puoltanut myös Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi, joka esitteli exit-strategian yhtenä vaihtoehtona koronaviruksen aiheuttamien rajoitusten purkamiselle.

