Näinkö delta taittuu? Israelin ja Britannian käyrät kuin peilikuvia

Israelin koronaepidemia näyttää kulkevan samaa rataa kovan ryöpsähdyksen ja tartuntojen äkillisen taittumisen kokeneen Britannian kanssa. Asiaan kiinnittää Twitterissä huomiota Weizmann-instituutin tutkija Eran Sengel.

Hän on jakanut alla näkyvän kuvan. Israelin tartunnat miljoonaa asukasta kohden näkyvät siinä oranssilla ja Britannian sinisellä. Sengel huomauttaa Israelin epidemian tulevan 33 päivää Britannian perässä.

– Siitä ei tietenkään ole mitään takeita, että taittuminen tapahtuu täällä kuten Britanniassa, eivätkä päättäjät voi laskea sen varaan. Britannian esimerkki osoittaa kuitenkin, että tämä skenaario on rokotteiden aikakautena mahdollinen, Eran Sengel arvioi.

Britannia ja Israel ovat rokottaneet väestöään varhain ja kattavasti. Tämä on saanut monet kohdistamaan katseensa niiden epidemiatilanteeseen koronaviruksen entistä herkemmin tarttuvan niin kutsutun deltavariantin aiheuttamissa aalloissa.

Siinä missä Israelin epidemia kiihtyy, on Britanniassa nähty yllättävänä pidetty taittuminen. Uusia tartuntoja todettiin siellä heinäkuun puolivälissä päivittäin pahimmillaan liki 55 000. Nyt päivittäiset tartunnat ovat pudonneet hieman yli 20 000 tasolle ja lasku vaikuttaa jatkuvan.

UK and Israel: Remarkable similarity in cases (33-day lag)

There's no guarantee of course that containment will happen here as seems to be the case in the UK, and policy makers cannot count on it. But in the era of vaccines, the UK example shows that it is a possible scenario pic.twitter.com/4yNlJWmYwy

