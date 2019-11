Nainen kiipesi leijonien aitaukseen, loi netti-ilmiön

Syyskuun lopussa Myah Autry, 32, kiipesi New Yorkin Bronx Zoon leijona-aitaukseen. Hänestä otettiin video, jolla hänen nähdään lähestyvän eläimiä, eläintarhan mukaan niitä häiriten.

Instagram-videosta tuli ilmiö ja naisesta julkkis New Yorkissa. Poliisia pakoillut nainen otettiin kiinni viime viikolla hänen antauduttuaan. Häntä syytetään kahdesta luvattomasta tunkeutumisesta kielletylle alueelle; toinen tuli vastaavasta tempauksesta kirahviaitauksessa.

Videolla nainen tanssii ja heiluu suuren urosleijonan edessä. Eläintarhan mukaan eläin olisi saattanut syödä hänet. Autryn mukaan hänen motiivinsa oli spirituaalinen ja leijona rakasti häntä.

UPDATE: Myah Autry has been APPREHENDED and charged with 2 counts of Criminal Trespass. Thank you for submitting your tips to Crime Stoppers @NYPDTips. https://t.co/gCx8yw0Xc3

— NYPD NEWS (@NYPDnews) November 7, 2019