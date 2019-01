Näin Sdp:ssa otettiin 2015 kantaa turvapaikanhakijoihin

Puolueen kärkinimien mielestä maahanmuuton rajoittamiselle ei ollut tarvetta.

Sdp:n tiedotus reagoi viikonvaihteessa muita puolueita kärkkäämmin, kun uutisia seksuaalirikoksista tuli tietoon.

Puolueen oululainen kansanedustaja ja demarinaisten puheenjohtaja Tytti Tuppurainen lähetti perjantai-iltana Sdp:n tiedotteen, jonka otsikon mukaan ”seksuaalirikokset ylittävät karmeudessaan kaiken sietokyvyn”.

Sairauslomalla olevaa Sdp:n puheenjohtaja Antti Rinnettä sijaistava Sanna Marin lähetti lauantaina puolenpäivän jälkeen tiedotteen, jossa totesi Sdp:n vaativan hallitukselta kolmea tekoa lasten ja nuorten turvallisuuden parantamiseksi. ”Tarvitsemme nyt ennen kaikkea turvallisuudesta vastaavien viranomaisten resurssien vahvistamista, raiskauslainsäädännön uudistusta ja kriisiavun ohjaamista Ouluun”, tiedotteessa todettiin.

Sdp:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman vaati sunnuntaina puolenpäivän aikaan tiedotteessa eduskuntaryhmiä koolle ”sopimaan nopeista lainsäädäntömuutoksista ja toimenpiteistä seksuaalirikosten kitkemiseksi”.

Monelle saattoi jäädä epäselväksi demarien kanta turvapaikanhakijoihin ja maahanmuuttoon, koska niitä Sdp:n tiedotteissa ei mainittu lainkaan. Vain Marinilla oli niihin ehkä viittaava kohta ”samalla hän toteaa, ettei tilanne saa johtaa tekoon liittymättömien ihmisten leimaamiseen tai vihanlietsontaan”.

Sdp:n ja sen kärkinimien kannasta kertovat Yleisradion ja HS:n vaalikoneet 2015 eduskuntavaaleissa. Vaalit pidettiin ennen syksyn 2015 suurta turvapaikanhakijoiden aaltoa.

Enemmän pakolaisia

ja turvapaikanhakijoita

Ylen vaalikoneessa 2015 yksi väittämistä oli Suomen pitää ottaa suurempi vastuu EU:n alueelle tulevista turvapaikanhakijoista.

Sdp otti puolueena tähän vaalikoneen väittämään kannan ”samaa mieltä”. Esimerkiksi kokoomuksen kanta oli ”eri mieltä”, keskustan kanta oli ”eri mieltä” ja PS:n kanta oli ”täysin eri mieltä”.

Sdp:n Tytti Tuppurainen, Sanna Marin ja Antti Rinne ottivat kukin henkilökohtaisesti ”samaa mieltä” -kannan.

– Suomen tulisi ottaa vastaan nykyistä enemmän pakolaisia ja turvapaikanhakijoita, Sanna Marin kirjoitti lisäyksenä.

– Suomi on edelleen verrattaen vauras maa. Meidän on kannettava kannettava osamme kansainvälisestä solidaarisuudesta. Turvapaikanhakijoiden määrä on Suomessa paljon pienempi kuin monissa muissa Euroopan maissa, Antti Rinne totesi Ylen vaalikoneelle.

– Nykyinen sopimusjärjestely on säilytettävä. On huolehdittava pakolaisista ja turvapaikanhakijoista sekä parannettava oloja lähtömaissa. Suomeen tulee tällä hetkellä vain noin 3000 turvapaikanhakijaa vuodessa, kun vastaava luku Ruotsissa on lähes 100 000. Malttia tarvitaan puolin ja toisin. Emme voi katsoa kaukaa, kun Välimerestä on tulossa suuri joukkohauta, Tytti Tuppurainen totesi vaalikoneelle.

Eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman sen sijaan otti väittämään kannan ”eri mieltä”.

– Turvapaikkapolitiikassa en muuttaisi Suomen nykyistä linjaa, Antti Lindtman totesi.

”Ei tarvetta

rajoittamiselle”

Ylen 2015 vaalikoneessa oli myös väittämä Maahanmuuttoa Suomeen on rajoitettava terrorismin uhan vuoksi.

Kaikki neljä Sdp:n kärkinimeä ottivat siihen kannan ”täysin eri mieltä” tai ”eri mieltä”. ”Eri mieltä” oli myös Sdp:n kanta puolueena.

– Maahanmuuton rajoittamiselle ei ole tarvetta, Sanna Marin totesi vaalikoneelle.

– Meidän ei pidä olla terrorismin uhan osalta sinisilmäisiä. Maahanmuuton rajoittaminen ei kuitenkaan avoimessa maailmassa ole oikea keino torjua terrorismia. Viranomaisilla on oltava riittävät toimivaltuudet terrorismin torjuntaan ennalta, Antti Rinne kirjoitti.

– Maahanmuuttajat eivät ole terroristeja. Terrorismin torjunnassa on huolehdittava rajavalvonnasta ja huolehdittava maassa asuvan väestön – olipa tausta mikä tahansa – keskuudessa ole kasvupohjaa terrorismille, Tytti Tuppurainen totesi.

– Kysymys on nurinkurinen. Maahanmuutto ja terrorismi eivät ole sama asia, Antti Lindtman otti kantaa.

Samaa mieltä

vokeista

Helsingin Sanomien 2015 vaalikoneessa Tytti Tuppurainen vastasi olevansa ”täysin samaa mieltä” väittämästä Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

– Kotikuntani (Oulu) on Suomen viidenneksi suurin. Jos ja kun Suomi ottaa vastaan pakolaisia ja turvapaikanhakijoita, eivät suuret kaupungit voi vetäytyä vastuusta, Tytti Tuppurainen kirjoitti erikseen vastaukseen.

Sanna Marin ilmoitti olevansa ”samaa mieltä” ja lisäsi ”kuntien tulee ottaa vastaan turvapaikanhakijoita omien resurssiensa puitteissa”.

Myös Antti Rinne ilmoitti olevansa ”samaa mieltä”.

– Siksi ei täysin samaa mieltä, että kunnan harkinnassa on otettava huomioon aito kyky huolehtia toiminnan edellyttämistä kunnallisista resursseista, Rinne lisäsi.

Niin ikään Antti Lindtman oli ”samaa mieltä”.

– Toki asiaa pitäisi pohtia tapauskohtaisesti, mutta lähtökohtaisesti ei pidä ennalta sulkea pois, Lindtman perusteli vaalikoneelle.