Näin yrittäjä vapautuu velkavastuusta eri maissa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Oikeusministeri Antti Häkkäsen mukaan konkurssin tehneitä, rehellisiä yrittäjiä tulisi auttaa uuteen alkuun.

Oikeusministeriö on julkaissut kansainvälisen vertailun siitä, miten velkaantuneet yrittäjät voivat vapautua henkilökohtaisesta velkavastuusta eri maissa.

Monissa maissa on tehty viime vuosina maksukyvyttömyysmenettelyjä ja velkavastuusta vapautumista koskevia lakimuutoksia.

Ruotsissa, Tanskassa ja Ranskassa on tehty elinkeinotoimintaa tukevia uudistuksia, joilla velkaantuneita yksityishenkilöitä pyritään auttamaan uuteen alkuun.

Virossa, Itävallassa, Irlannissa ja Espanjassa on helpotettu yleisesti velallisten tilannetta, eli yrittäjien ja muiden yksityisvelallisten välillä ei ole tehty eroa.

Saksassa on parannettu erityisesti kuluttajavelallisten asemaa yksinkertaistetun menettelyn kautta. Yhdysvalloissa on menty vastakkaiseen suuntaan, eli kuluttajavelallisten vapautumista velkavastuusta on rajoitettu.

– On tärkeää tukea konkurssin tehneitä rehellisiä yrittäjiä uuteen alkuun. On kuitenkin pidettävä huolta, että mahdolliset uudistukset eivät heikennä mahdollisuuksia saada rahoitusta tai nosta rahoituksen hintaa, sillä tämä tosiasiassa vaikeutettaisi yritystoiminnan käynnistämistä, oikeusministeri Antti Häkkänen (kok.) sanoo.

Suomessa maksuohjelma on yleensä kolmivuotinen

Useimmissa maissa velkavastuusta vapautuminen edellyttää maksuohjelman noudattamista. Kesto on yleensä kahdesta kuuteen vuotta, mutta monissa maissa tästä voidaan myös poiketa.

Joissain maissa on myös vaihtoehtoisia menettelyjä, jotka perustuvat esimerkiksi velkojien kanssa saavutettuun sovintoon tai velkojien enemmistön hyväksymään maksuohjelmaan. Ruotsissa ja Tanskassa on erityinen yrittäjille tarkoitettu velkajärjestelymenettely.

Suomessa konkurssi ei vapauta veloista, mutta yrittäjä voi vapautua velkavastuusta yksityishenkilön velkajärjestelyssä. Tavallisesti kolmivuotisen maksuohjelman suoritettuaan velallinen vapautuu jäännösveloistaan.

Jos velkaantunut yrittäjä ei kuitenkaan hae velkajärjestelyyn tai jos hänelle ei voida sitä myöntää esimerkiksi rikosperusteisten velkojen vuoksi, voidaan velkoja periä ulosotossa. Tällöin velkavastuu päättyy viimeistään velan vanhentuessa, eli 15–20 vuoden kuluttua ulosottoperusteen antamisesta.

