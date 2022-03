Näin voit auttaa ukrainalaisia

Sisäministeriö kertoo, mitä on syytä huomioida avun tarjoamisessa.

Suomalaiset haluavat auttaa ukrainalaisia hädän keskellä, ja viranomaiset saavat asiasta paljon yhteydenottoja. Yhteydenotoissa kysytään myös, kuinka voi auttaa Ukrainan naapurimaita, joihin kohdistuu kasvava paine Ukrainasta paenneiden auttamiseksi.

Sisäministeriön mukaan yksityishenkilöille tehokkain tapa auttaa on tehdä lahjoitus avustusjärjestöille, jotka kykenevät toimittamaan avun perille keskitetysti ja myös arvioimaan avun tarpeen paikan päällä. Avustusjärjestöillä on kokemusta kriisitilanteista ja toimivat hankintaketjut.

Tarkista rahankerääjän taustat, jos lahjoitat rahaa. Näin varmistat, että apu päätyy oikeaan paikkaan.

Voit lähettää tarjolla olevan kiinteistön tiedot Maahanmuuttovirastoon tiedoksi sähköpostilla osoitteeseen [email protected] Vastaanottokeskusten kapasiteetista vastaava tiimi käsittelee ilmoitukset ja on sinuun yhteydessä, jos tiloille on tarvetta.

Maahanmuuttovirasto on kiinnostunut isoista kiinteistöistä, joihin voidaan majoittaa suurempia määriä turvapaikanhakijoita. Yksittäisten turvapaikanhakijoiden majoittamisessa on kyse yksityismajoituksesta.

Maahanmuuttovirasto koordinoi vain turvapaikanhakijoiden majoittumista. Muiden kuin turvapaikanhakijoiden pitää järjestää majoituksensa itse.

Vastaanottokeskuksissa ei ole yleensä mahdollisuutta käsitellä isoja määriä tavara- ja vaatelahjoituksia. Jos haluat auttaa, kannattaa asiaa tiedustella järjestöiltä ja yhdistyksiltä, jotka organisoivat keräyksiä.

Ukrainan naapurimaat ottavat nyt vastaan runsaasti Ukrainasta paenneita ihmisiä, ja niiden kautta myös kuljetetaan runsaasti apua Ukrainaan. Tämä voi merkitä ruuhkia ja vaikeasti ennakoitavaa tilannetta. Ukrainan ja naapurimaiden rajanylityspisteillä on raportoitu pitkistä odotusajoista.

Raja-alueet ovat pahasti ruuhkautuneet, ja paikallisviranomaiset ovat toivoneet, ettei raja-alueelle mentäisi vaikeuttamaan viranomaistoimintaa.

Ulkoministeriön matkustustiedote kehottaa välttämään kaikkea matkustamista Ukrainaan ja poistumaan välittömästi maasta. Ukrainaan on julistettu koko maan kattava sotatila, mikä voi tarkoittaa liikkumisrajoituksia ja vaikeuttaa maasta poistumista.

Maahanmuuttovirasto pyytää ilmoittamaan Ukrainasta vapaaehtoisilla kuljetuksilla saapuvista ukrainalaisista. Voit tehdä ilmoituksen Maahanmuuttovirastolle lomakkeella tai tarvittaessa puhelimitse.

Lukuisat toimijat ja yksityishenkilöt ovat kertoneet hakevansa Ukrainasta Venäjän hyökkäyksen takia paenneita ihmisiä Suomeen.

– Halu auttaa on hienoa ja ymmärrettävää. Samalla on hyvä muistaa, että pakenevat ihmiset tarvitsevat usein tukea. Tämä on erityisen tärkeää lasten kohdalla. Viranomaisilla ja avustusjärjestöillä on kokemusta lasten auttamisesta kriisitilanteissa, ministeriö toteaa.

Jos haet ukrainalaisia Suomeen, huolehdi siitä, että et esimerkiksi erota lasta hänen perheestään tai läheisistään. Yksin olevien lasten sijoittaminen kannattaa jättää viranomaisille.

Tietoa kuljetuksista on tärkeää välittää ennakkoon, jotta viranomaiset voivat arvioida ihmisten mahdollista majoitustarvetta ja tuen tarvetta ennakoiden. Maahanmuuttovirasto koordinoi Suomessa vain turvapaikanhakijoiden majoitusta.