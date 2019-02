Näin Vladimir Putinille luotiin salaa yksityinen armeija

Vladimir Putinin kokkina tunnetun Jevgeni Prigozhinin uskotaan olevan Wagner-yhtiön takana.

Venäläinen palkkasoturiyhtiö Wagner on yhdistetty viime vuosina Venäjän sotatoimiin niin Ukrainassa kuin Syyriassakin. Viime aikoina Wagnerin joukkoja on väitetysti nähty myös Afrikan mantereella.

The Bell valottaa Venäjän presidentti Vladimir Putinin ”yksityiseksi armeijaksi” kutsumansa yhtiön hämärän peitossa ollutta syntyhistoriaa tästä löytyvässä reportaasissaan.

Nimettöminä pysyttelevien venäläislähteiden mukaan Venäjän asevoimien johto alkoi suunnitella palkkasoturiyhtiön perustamista vuoden 2010 Pietarin talousfoorumin jälkeen. Eteläafrikkalaisen alan pioneerin ja entisen kenraalin Eeben Barlowin kerrotaan pitäneen tilaisuudessa esitelmän yksityisistä sotilasalan yrityksistä.

Idea lähti pienistä palkkasoturiyksiköistä, joita käytettäisiin erikoistehtäviin. Suunnitelmat pantiin kuitenkin jäihin hallinnollisten muutosten takia. Venäjän armeijan johtoa vaihtui ja pääministeri Dmitri Medvedev vaihtoi yhdeksi kaudeksi paikkaa Vladimir Putinin kanssa. Hanke jatkui, kun Putin palasi valtaan vuonna 2012.

”Putinin kokki”

Wagnerin rahoittajana ja taustapiruna toimii väitetysti liikemies Jevgeni Prigozhin. Hänellä läheinen suhde Venäjän presidentti Putiniin sekä lukuisia tuottoisia liiketoimia Venäjän puolustusministeriön kanssa. Prigozhin tunnetaan mediassa ”Vladimir Putinin kokkina”. Verkkouutiset kertoo tässä entisen rikollisen värikkäästä taustasta.

The Bellin saamien tietojen mukaan Venäjän asevoimien johto suostutteli Prigozhinin vetämään hanketta, ja ensimmäiset sotilaat palkattiin vuonna 2013. Seuraavina vuosina mediassa alkoi kiertää tietoja Wagnerin sotilaiksi uskottujen tunnuksettomien venäläisjoukkojen osallistumisesta operaatioihin Krimillä, Itä-Ukrainassa ja Syyriassa. Wagnerin sotilaita ei The Bellin mukaan ole nähty Syyriassa aktiivitehtävissä enää viime vuoden alun jälkeen.

Wagnerin toiminnan kerrotaan laajentuneen viime aikoina useisiin Afrikan valtioihin.

”Ei ole olemassa”

Jevgeni Prigozhin vastasi kenties hieman yllättäen The Bellin kysymyksiin roolistaan hämäräperäisessä yhtiössä. Hän kertoo toimivansa Venäjän puolustusministeriön kanssa toisinaan catering-hankkeissa. Muut yhteydet Prigozhin kiistää.

– En voi neuvotella puolustusministeriön kanssa, kun minulla ei ole mitään kytköksiä sellaisen palkkasotilasyhtiön rahoittamiseen, jota ei ole olemassa, hän muotoilee.

Prigozhin syyttää myös Ukrainan turvallisuuspalvelua häntä ja Wagneria koskevien huhujen levittämisestä. Prigozhin pitää kuitenkin mahdollisena, että Afrikassa liikkuu ”jonkin venäläisen palkkasoturiyhtiön sotilaita”.

Verkkouutiset on kertonut Wagnerista aiemmin muun muassa tässä. Wagneria on toisinaan tituleerattu myös Kremlin ”salaiseksi armeijaksi”. Sen sotilaat tiettävästi harjoittelevat Venäjän asevoimien tukikohdissa ja heitä on viety sotimaan Venäjän armeijan kuljetuksilla. Wagnerin on kerrottu kärsineen satojen sotilaiden tappioita yksin Syyriassa. Palkkasoturit mahdollistavat uhrien ja operaatioiden salaamisen ja kiistämisen.

Yhtiön perustaja Dmitri Utkin on työskennellyt aiemmin Venäjän sotilastiedustelupalvelu GRU:n palkkalistoilla. Wagnerin arvioidaan olevan GRU:n valvonnassa. Yhtiön nimi on väitetysti peräisin Utkinin Ukrainassa käyttämästä salanimestä. Utkin esiintyy tässä ilmeisesti vuonna 2016 otetussa yhteiskuvassa presidentti Putinin kanssa.