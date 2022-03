Tutkija: Näin Vladimir Putin ”ratkaisi” Euroopan energiaongelman

Venäjän presidentti Vladimir Putin ratkaisi Euroopan ongelman liittyen Venäjältä tuotuun energiaan ilmoittamalla keskiviikkona, että Venäjä haluaa ”vihamielisten maiden” maksavan kaasu-ostonsa jatkossa ruplilla, toteaa The Wilson Center -ajatushautomon tutkija Kamil Galeev.

– Monet väittivät, että Eurooppa ei voi lopettaa venäläisen öljyn ja kaasun ostamista, mikä tarkoittaa Venäjän sotakoneiston rahoittamista. No, ongelma näyttää ratkeavan itsestään. Putin ilmoitti myyvänsä Venäjän kaasua epäystävällisille maille vain ruplissa, Galeev tviittaa.

EU:n Jäsenmaat eivät ole yksimielisiä siitä, miten venäläisenergian tuontikieltoon pitäisi suhtautua. Osa jäsenmaista vaatii EU:ta kieltämään energian tuonnin Venäjältä. Toiset vastustavat kieltoa, koska ovat liian riippuvaisia venäläisenergiasta ja pelkäävät talouden taantumaa.

Galeevin mukaan Venäjän ilmoitus heikentää huomattavasti tuonnin jatkamista kannattavien maiden asemaa.

Putinin mukaan Venäjän ei kannata toimittaa hyödykkeitä Yhdysvaltoihin ja EU:hun dollareilla ja euroilla.

Venäjän hallituksella ja keskuspankilla on viikko aikaa löytää ratkaisu siihen, kuinka kaupat siirretään käytäväksi Venäjän valuutalla.

Maakaasun hinnan kerrotaan lähteneen rajusti ylös uutisen jälkeen.

