Näin Vladimir Putin nöyryytti vakoilujohtajaansa julkisesti

Venäjän hallinnon maanantainen turvaneuvoston kokous tai konferenssi, jonka keskustelupöytäkirja ja video julkistettiin, kertoo yhä paljon maan johdon mahdollisista valtasuhteista ja jännitteistä. Yksi mukana olleista oli Sergei Naryshkin, turvallisuuspalvelu SVR:n johtaja, entinen duuman puhemies ja entinen Kremlin henkilöstöpäällikkö.

Sergei Naryshkin joutui muiden osanottajien mukana vuorollaan presidentti Vladimir Putinin kysymysten kohteeksi. Sananvaihdosta tehty ja nyt englanniksi tekstitetty video näyttää alla, miten vakoilujohtaja oli hätää kärsimässä.

Sananvaihto alkaa, kun Naryshkin päättää alkupuheenvuoroaan esittämällä, että lännelle annettaisiin vielä viimeinen mahdollisuus pakottaa Kiova noudattamaan Minskin sopimuksia.

Vladimir Putin reagoi merkittävällä tavalla ja ilmeikkäästikin. Karkea suomennos sananvaihdosta menee näin:

Vladimir Putin: Mitä se tarkoittaa? ”Pahimmassa tapauksessa?”. Ehdotatko neuvotteluprosessin aloittamista?

Sergei Naryshkin: Öö, en, minä…

Vladimir Putin: Tai itsenäisyyden tunnustamista?

Sergei Naryshkin: Öö, minä…

Vladimir Putin: Puhu, puhu, puhu yksinkertaisesti.

Sergei Naryshkin: …tulen tukemaan ehdotusta tunnustamisesta…

Vladimir Putin: ”Minä tulen tukemaan” vai ”minä tuen”? Puhu suoraan, Sergei Jevgenievits.

Sergei Naryshkin: Kannatan ehdotusta…

Vladimir Putin: Sano se sitten niin. Kyllä tai ei.

Sergei Naryshkin: Kyllä. Tuen ehdotusta Donetskin ja Luganskin kansantasavaltojen liittämisestä Venäjän federaatioon.

Vladimir Putin: Emme puhu siitä, emme keskustele siitä. Puhumme siitä, tunnustammeko heidän itsenäisyytensä vai emme.

Sergei Naryshkin: Kyllä. Kannatan ehdotusta itsenäisyyden tunnustamisesta.

Vladimir Putin: Hyvä. Ole hyvä, istu alas. Kiitos.

Since I haven’t found an English version online, I’ve added subtitles to Putin’s humiliation of his spy chief during today’s grotesque security council meeting in the Kremlin. pic.twitter.com/bFx25nWzTK

— Peter Liakhov (@peterliakhov) February 21, 2022