Näin Vladimir Putin hurahti genetiikkaan

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Venäjän presidentti ja hänen lähipiirinsä kiinnostuivat ihmisalkioiden muokkaamisesta.

Meduza kertoo selvityksessään, kuinka vuonna 2019 Venäjän valtio päätti yllättäen rahoittaa genetiikan tutkimusta 127 miljardilla ruplalla eli noin 1,8 miljardilla eurolla seitsemäksi vuodeksi. Rahoitus noussee 230 miljardiin ruplaan eli reiluun 2,5 miljardiin euroon, kun päälle tulevat Igor Setšinin Rosneftin ja presidentti Vladimir Putinin ystävän, sellisti Sergei Rolduginin säätiön rahoitus.

Ennen vuotta 2019 genetiikka ei erityisesti kiinnostanut Venäjällä. Entisessä Neuvostoliitossa genetiikka tunnettiin ”imperialismin korruptoituneena prostituutiona”, eikä se kielletyn asemansa päätyttyäkään ollut suuressa suosiossa.

Vladimir Putin nimitti Venäjän geneettisen erityisohjelman johtoon vanhimman tyttärensä, endokrinologi Maria Vorontsovan. Putin valvoo itse henkilökohtaisesti tutkimusprojektin tuloksia.

Syksyllä 2020 Vorontsovan johdolla järjestettiin neuvottelutilaisuus, jonka aiheena oli ”Sukusolujen ja ihmisalkioiden genomien muokkaaminen: sosiohumanitaarinen asiantuntija-arvio”. Osallistujina olivat Berkeleyn yliopistossa vaikuttava venäläisgeneetikko Fjodor Urnov, Pirogovin lääketieteellisen tutkimusyliopiston apulaisrehtori, molekyylibiologi Denis Rebrikov ja Vladimir Putinin rippi-isänä pidetty Pihkovan ja Porhovin metropoliitta Tihon.

Urnov selitti kiivastuneena etäyhteydellä Kaliforniasta, että ihmisalkion perimän muokkaaminen on hullua, vaarallista ja moraalitonta. Rebrikov taas sanoi, että joissain tilanteissa muokkaaminen on mahdollista. Rebrikov oli itse vuonna 2019 yrittänyt muokata syntymättömän venäläislapsen kuulovammalle altista perimää tässä epäonnistuen. Lopulta Vorontsova kääntyi metropoliitta Tihonin puoleen ja kysyi, salliiko Jumala ihmisen puuttua ihmisperimään. Tihon sanoi, että Venäjän ortodoksikirkko on ollut kauan huolissaan mahdollisesta ihmisalkioiden muokkaamisesta, mutta jos tiedemiehet onnistuisivat siinä, ”se olisi hienoa”. Päätös ja hyväksyntä oli sillä selvä, totesi Vorontsova.

Geeniaseet uhkaavat

Genetiikkaan ajaa myös Putinin kestokiinnostus turvallisuutta ja ulkomaisia vihollisia vastaan. Putinin sanotaan pelkäävän Venäjää vastaan käytettävän geneettisiä aseita. Jo vuonna 2017 Putin väitti, että ulkomaalaiset keräävät ”ammattimaisesti” biomateriaalia Venäjän asukkailta.

– Tiesittekö, että biologista materiaalia kerätään kaikkialla ympäri maatamme? Kaikista etnisistä ryhmistä ja ihmisistä, jotka asuvat Venäjän federaation eri paikoissa. Herää kysymys: miksi tätä tehdään?, sanoi Putin tuolloin.

Asiantuntijat sanovat, että geneettiset aseet eivät ole mahdollisia, vaan kyse on tieteisfiktiosta, kuten myös ajatus niiden kohdentamisesta jotain tiettyä kansallisuutta vastaan. Myös muiden Putinin ystäväpiirissä kerrotaan innostuneen ”scifi-elokuvista” peräisin olevista aseista. Kurtshatov-instituutin johtaja Mihail Kovaltšuk, Putinin hyvän ystävän Juri Kovaltšukin veli, peloitteli Venäjän parlamentin ylähuonetta jo vuonna 2015, että lääkkeen avulla voidaan annostella ihmisperimää muokkaava tekosolu, joka on ohjelmoitu tuhoamaan jokin kansa, kuten venäläiset.

Putinin sanotaan innostuneen genetiikasta tyttärensä kautta. Tytär työskenteli endokrinologin pohtien miten venäläisten terveysperimää voitaisiin parantaa. Tämä yhdistyi Putinin pelkoon ”myyttisestä geeniaseesta”, jolloin Putin päätti, että asialle pitäisi tehdä jotain.

Niinpä presidentti haluaa turvata ”venäläisen perimän”. Toukokuussa 2020 Putin määräsi Kansallisen geenitietokannan perustamisesta Kurtshatov-instituutin alaisuuteen. Eurooppalaisista ja amerikkalaisista geenipankeista eroten tietokanta on täysin suljettu. Siihen pääsevät käsiksi vain venäläiset tutkijat, jotta ”kilpailijat ja viholliset” eivät pääse venäläiseen perimään käsiksi.