Näin virusta tukahdutetaan poliisin ”väijytyksillä”

Hongkongin viranomaiset ovat turvautuneet radikaaliksi kuvailtuun strategiaan koronaviruksen tartuntaryppäiden tukahduttamiseksi.

Poliisijoukot ovat eristäneet kokonaisia asuinkortteleita ilman ennakkovaroitusta ja tunkeutuneet testistä kieltäytyvien asuntoihin. Guardian-lehden mukaan ”väijytystyylisiä” operaatioita on jatkettu lähes kahden viikon ajan, ja kaikkia testauksesta kieltäytyviä on uhattu noin 500 euron sakolla.

Sosiaalisessa mediassa julkaistujen videoiden perusteella kymmenet poliisit ovat juosseet yllättäen katua pitkin, eristäneet alueen teipillä ja hätistäneet ohikulkijat kauemmas.

Erityishallintoalueen johto vahvisti tiistaina, että testistä kieltäytyvät voidaan viedä väkisin pois kodeistaan. Arvostelijoiden mukaan hämmennystä ja pelkoa aiheuttaneista shokkitaktiikoista ei ole todellista hyötyä epidemian kannalta.

Noin 7,5 miljoonan asukkaan alueella on vahvistettu viime päivinä enää joitakin kymmeniä Covid-19-infektioita. Viime päivinä otetuista yli 10 000 virustestistä on paljastunut reilut kymmenen tautitapausta.

Monash-yliopiston apulaisprofessori James Trauer huomauttaa, että Australian Melbournessa kokeiltiin hieman samankaltaista strategiaa pandemian alkuvaiheessa.

– Suljimme tornitaloja ja myöhemmin tiettyjä postinumeroita, mutta virus levisi paljon laajemmalla alueella. Ihmisten sosiaaliset verkostot eivät yleensä noudata tiukkoja alueellisia rajoja, Trauer sanoo.

Reading about the Hong Kong government’s “ambush lockdowns”, where they pick an area that’s seeing a rise in covid cases and then drop a surprise lockdown on it, not letting anyone in or out until everyone inside the area tests negative pic.twitter.com/9mFOeN6hng

— Paul Haine (@paul_haine) January 30, 2021