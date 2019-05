Näin viestintäjohtaja pilkkasi lestadiolaisia

Oulun kaupungin viestintäjohtaja, pappi ja entinen Demokraatin päätoimittaja Mikko Salmi vaihtoi viikonloppuna Facebookiin profiilikuvan. Uudessa kuvassaan hän piteli Oulun mainoskylttiä, josta näkyi teksti ”Paremman elämän lesta”. Salmen sormet peittivät lesta-sanaa edeltävät puo-kirjaimet.

Mikko Salmi kommentoi kuvaa vielä kirjoittamalla, että ”sinun lestasi annettu ja vuodettu”.

Kyse siis oli lestadiolaisista. Twitterissä asiaa kommentoitiin muun muassa näin:

– Oulun kaupungin viestintäjohtaja @msalmi näyttää, miten alittaa rima vähemmistöryhmän kustannuksella. Nyt ois jokaisella mahdollisuus näyttää, että tällainen toiminta noin korkeasta asemasta käsin on varsin mautonta ja vastenmielistä jakamalla tämä. Kiitos.

– ”Lesta” on haukkumasana lestadiolaiselle. Onhan tämä nyt aika mautonta, myös siitä vinkkelistä, että Salmion pappi.

– Toivon kovasti, että tässä ei ole mitään syrjintää taustalla, koska jokaisella on oikeus uskoa ja olla silti hyväksytty.

– Erikoisella tavalla on otettu kaupungin uusi ilme haltuun.

– Tästä tuli tarina mieleeni. Joku veijari oli yläasteaikoina kirjoittanut lähikauppamme kylkeen isoin kirjaimin: ”Martta on lesta.” Olen lestadiolaisesta perheestä, mutta sittemmin liikkeestä eronnut. Vähemmistön pilkkaaminen edes hassuttelumielessä tuntuu silti edelleen pahalta.

– Mulla on kokemusta ”v—- lesta”-huuteluista kaduilla, samoin kuin terveydenhuollon piirissä tapahtuneesta pilkasta, aikuisten ihmisten taholta, silloin kuin olin vielä lapsi ja teini – joka sai uskonnon vanhemmilta, eikä valinnut sitä itse.- Onhan se varmasti mukava aina pilkata vähemmistöjä, mutta käsittääkseni se on myös nykyisellään laitonta. Varsinkin julkisesti. Varsinkin tuossa asemassa ja hyvinkin julkisesti isolla levikillä/äänellä.

– Demareilla ollut viime aikoina erikoisia ulostuloja! Ping @Demarit

Nettipoliisi ja Oulun keskustan valtuutettu Lauri Nikula pyysi Salmea avaamaan pointtiaan ja ajatustaan.

– Kyseessä on hetken mielijohteesta syntynyt sanaleikki. Tarkoitukseni ei tietenkään ollut loukata ketään. Tykkään sanaleikistä joskus ajattelemattomuuteen saakka., Mikko Salmi ensin vastasi.

Myöhemmin hän jatkoi Iltalehden uutisen jälkeen twitterissä näin:

– Moni on pahoittanut mielensä omalle Facebook-seinälleni laittamastani kuvasta ja kuvatekstistä. Iltalehden juttu avaa hyvin asiaa. Pyydän anteeksi harkitsematonta huumoriani. Tarkoitukseni ei ollut loukata ketään.

Oulu kaupungin viestintäjohtaja Mikko Salmi on pahoillaan julkaisemastaan kuvasta. Hän on todennut,että hän ei tarkoittanut loukata ketään ja asia oli harkitsematon. Kuva on ollut hänen omassa facebookissa, ei kaupungin.

