Näin veriryhmä vaikuttaa koronariskiin

Tuore tutkimus vahvistaa aiemmat havainnot, joiden mukaan tietty veriryhmä voi altistaa ihmisen koronavirusinfektiolle.

Kalifornialaisen 23andMe-geenitestiyhtiön mukaan O-ryhmään kuuluvien todennäköisyys sairastua koronavirukseen oli 9–18 prosenttia muuta väestöä pienempi. Altistuneiden osalta todennäköisyys positiiviseen virustestiin oli 13–26 prosenttia pienempi.

Tutkijoiden mukaan tulokset viittaavat geenien merkitykseen Covid-19-infektioissa. Havainnot tehtiin 750 000 henkilön aineiston pohjalta, joista 10 000 oli sairastunut koronavirukseen.

Erot eivät olleet dramaattisia. Altistuneista O-ryhmään kuuluvista 3,2 prosenttia sairastui. A-veriryhmän osalta osuus oli 3,9 prosenttia, B-ryhmässä neljä prosenttia ja AB-ryhmässä 4,1 prosenttia.

Kevään mittaan tehtyjen tutkimusten perusteella A-veriryhmään kuuluvien on arveltu sairastuvan muita helpommin koronavirusinfektioon.

Punaisen Ristin mukaan suomalaisista 28 prosenttia kuuluu veriryhmään 0+ ja viisi prosenttia ryhmään 0-.

23andMe researchers have found that a person’s blood type, determined by the ABO gene, can affect differences in susceptibility to COVID-19. In particular, preliminary data indicates that O blood type might be protective against the virus. https://t.co/jQ2T48P9l0

