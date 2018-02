Venäläislentäjä räjäytti itsensä kranaatilla – ei halunnut antautua

Syyriassa alasammuttu venäläinen lentäjä räjäytti itsensä käsikranaatilla, jotta ei jäisi kapinallisten vangiksi, kertovat muun muassa BBC ja Newsweek.

Venäjän puolustusministeriö kertoi alun perin, että lentäjä pelastautui heittoistuimella, mutta surmattiin tämän päästyä maahan. Lentäjän väitettiin myös jääneen kapinallisten vangiksi.

Puolustusministeriö julkaisi kuitenkin myöhemmin uuden tiedotteen, jossa lentäjän kerrottiin käyttäneen kranaattia.

Venäläinen Su-25-rynnäkkökone ammuttiin alas kapinallisten hallitsemalla alueella Idlibin provinssissa Pohjois-Syyriassa lauantaina. Verkkouutiset kertoi asiasta tässä.

Majuri Roman Filippovin kerrotaan joutuneen kapinallisten saartamiseksi ja huutaneen ”tämä on sotilaidemme puolesta” ennen itsensä räjäyttämistä.

Kapinallisten kerrotaan ampuneen koneen alas olalta laukaistavalla ilmatorjuntaohjuksella. Venäjän presidentti Vladimir Putinin tiedottajan Dimitri Peskovin mukaan aseen alkuperästä ei ole toistaiseksi tarkempaa tietoa.

