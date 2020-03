Näin Venäjällä toivotaan Bernie Sandersin ehdokkuutta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Joe Bidenin menestys ei ole herättänyt riemua venäläismedioissa.

Demokraattipuolueen presidenttiehdokaskisan eteneminen on herättänyt venäläisissä medioissa selkeitä reaktioita, kertoo The Daily Beast. Lehden mukaan Venäjällä on uskottu ja toivottu Bernie Sandersin voittavan ja asettuvan kisaamaan presidenttiydestä republikaanipresidentti Donald Trumpin kanssa.

Ex-varapresidentti Joe Bidenin menestys niin sanottuna supertiistaina saikin valtiolliset venäläismediat suuntaamaan negatiivista huomiota häntä kohtaan. Uutisoinneissa mainittiin muun muassa tämän tapahtuneen huolimatta ”korruptioskandaaleista”, jotka liittyvät hänen poikansa Hunter Bidenin toimiin Ukrainassa.

Venäjän hallintoa tukevan Vzglyad-lehden mukaan Bidenin voiton Pohjois-Carolinassa, Oklahomassa, Tennesseessä ja Alabamassa varmistivat ”punaniskat, jotka ampuvat haisunäätiä huvin vuoksi, keilaavat, hakkaavat vaimojaan sekä yhdistävät sosialisti-sanan kommunismin uhkaan”.

Rossiya 24 -televisiokanavalla povattiin myös mielenosoituksia, mellakoita ja väkivaltaisuuksia, mikäli Sanders ei voittaisi ehdokkuutta.

The Daily Beastin mukaan Venäjä saattaa pyrkiä lietsomaan levottomuuksia demokraattien keskuudessa ja nostamaan englanninkielisissä kanavissaan viestiä, jonka mukaan Donald Trumpin valinta on väistämätöntä.