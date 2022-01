Näin Venäjä vakoili Naton päämajassa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Brysselistä karkotetut diplomaatit työskentelivät todellisuudessa Venäjän tiedustelupalveluille.

Naton lokakuussa karkottamat venäläiset diplomaatit olivat todellisuudessa kovan luokan vakoojia, kertoo EU Observer. Karkotetuilla on kytköksiä Venäjän sotilastiedustelu GRU:hun, turvallisuuspalvelu FSB:hen ja ulkomaantiedustelu SVR:ään.

Nato karkotti lokakuussa kahdeksan Venäjän diplomaattia, jotka työskentelivät Venäjän Nato-lähetystössä. Lähetystö sijaitsee Naton päämajassa Brysselissä. Nato totesi tuolloin, että venäläiset eivät olleet diplomaatteja vaan ”peitetehtävässä toimivia tiedusteluvirkailijoita”. He eivät Naton mukaan toimineet siten kuin heidän akkreditointiehtonsa edellyttivät.

Nato ei paljastanut henkilöiden nimiä. Tämä merkitsi, että nämä voivat palata rauhassa Venäjälle ja siirtyä jatkossa diplomaattisiin tehtäviin muihin kuin Naton jäsenmaihin.

Venäjä reagoi karkotuksiin voimakkaasti ja katsoi, että suhteen Natoon ovat lopullisesti vahingoittuneet. Myöhemmin Venäjä sulki Nato-lähetystönsä kokonaan.

EU Observer on nyt julkaissut karkotettujen henkilöiden nimet ja kertoo näiden olevan vakoojia. Lehti on saanut tiedot toisaalta brittiläiseltä järjestöltä ja toisaalta omien tutkimustensa perusteella.

Yksi karkotetuista on virolaistaustainen Alexander Smushko, joka on opiskellut Venäjän puolustusministeriön sotilasyliopisto Vumossa. Hän on työskennellyt aiemmin GRU:ssa. Smushko on toiminut ympäri maailman tulkkina puolustusministeri Sergei Shoigulle, komentaja Valeri Gerasimoville ja entiselle puolustusministeri Anatoli Serdjukoville.

Smushkon vaimo on myös opiskellut Vumossa. Hän on työskennellyt tulkkina muun muassa Indonesiassa, Malesiassa ja Venezuelassa, joihin Venäjä vie aseita.

– Venäjällä, toisin kuin lännessä, vakoilu kulkee suvussa, sanoo eräs Nato-diplomaatti.

Venäjän Nato-lähetystön sihteeristössä työskennellyt Dmitri Filippenok puolestaan todennäköisesti etsi pettureita Venäjän omista työntekijöistä. Hän kuuluu FSB:n länsimaissa toimivaan vastavakoiluyksikköön, ja hän on tunnettu hahmo Brysselin tapahtumista ja illanvietoista. Filippenok on muun muassa osallistunut Centre for European Policy Studies -laitoksen rauhanturvaamisseminaareihin sekä Defend Democracy -järjestön EU-vaaleja käsittelevään konferenssiin.

Moskovan ilmailuinstituutissa luutnantin arvon hankkinut Vasili Epishkin keräsi Brysselissä tietoa siitä, miten länsimaat hyödyntävät verkosta keräämäänsä tietomassaa eli niin sanottua Big Dataa. Hän osallistui Brysselissä alan tapahtumiin, joissa oli mukana asiantuntijoita EU-maista, Yhdysvalloista, Japanista ja Intiasta.

Epishkin on työskennellyt ulkomaantiedustelu SVR:ssä. Samankaltainen tausta on Sergei Tshesnokovilla, joka on tutkinut tietoverkkoja valtion omistaman yrityksen kautta Venäjän puolustusministeriön ja FSB:n hyväksi.

Yleisesti tiedetään, että Venäjän tiedustelupalvelut rekrytoivat työntekijöitä sekä Moskovan ilmailuinstituutista että sotilasyliopistosta. Rekrytointikohde on myös Moskovan kansainvälisten suhteiden instituutti, jossa opiskelivat Naton karkottamat Stanislav Telegin ja Oleg Demekhin.

Telegin on työskennellyt pitkään Venäjän ulkoministeriössä eri puolilla maailmaa. Verotustietojen mukaan hänen palkkansa on ollut pieni. Eräs venäläislähde sanoo kuitenkin, että tiedustelun tapana on maksaa palkka siten, ettei se näy virallisissa tiedoissa.

Venäjä on lähettänyt Brysseliin ja Belgian toiseksi suurimpaan kaupunkiin Antwerpeniin noin 200 diplomaattia ja muuta virkamiestä. Länsimaisen tiedustelun mukaan heistä ainakin puolet toimii tiedustelun hyväksi. Lisäksi venäläisvakoojia on liike-elämässä, kansalaisjärjestöissä ja ajatuspajoissa.

Naton lokakuiset karkotukset perustuivat Naton vastavakoiluyksikön tietoihin.

Eräs EU-diplomaatti sanoo, että venäläiset vakoojat muodostavat lännelle vakavan uhan. Hän tosin toteaa, että myös länsimaiden lähettämien diplomaattien joukossa on tiedustelun edustajia.

– Mutta Venäjän Nato- ja EU-lähetystöissä aggressiivisesti toimivien vakoojien määrä on silmiinpistävän suuri. Täytyy muistaa, että Venäjän sotilasdoktriinissa ja turvallisuusstrategiassa Nato on sen pääasiallinen vihollinen. SVR ja GRU tekevät poliittisia murhia, värväävät informantteja ja agentteja. Ne ovat sataprosenttisesti vihamielisiä Natoa ja EU:ta kohtaan.