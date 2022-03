Näin Moskova tulisi julistamaan sodan voittoa

Ukrainan sodasta ahkerasti kirjoittava Australian asevoimien evp kenraalimajuri Mick Ryan analysoi twiittiketjussaan, miten Vladimir Putin hänen mielestään saattaa aikoa näyttää sodan voittajalta.

– Venäjän presidentti tarvitsee juonen, joka säilyttää hänen presidenttiytensä, helpottaa hänen maansa pakotteita ja antaa kuvan jonka mukaan Ukraina toi hieman menestystä Venäjälle, kenraali Mick Ryan aloittaa.

Yli kolme viikkoa sodan alkamisen jälkeen Venäjä ei ole saavuttanut sotilaallisia päätavoitteitaan. Putin on kuitenkin tehnyt selväksi, että hän haluaa päästä julistamaan voiton. Niinpä hänen on muutettava tavoitteitaan, hyväksyttävä tappio ja kutsuttava sitä voitoksi.

– Siten Putin tarvitsee tarkistetun ”voiton teorian”.

Kiova lienee ainakin tässä vaiheessa jo poissa Venäjän ulottuvilta.

– Etelä ja kaakko Ukrainasta ovat todennäköisesti alueet, joita hän katsoo ”voitokseen”. Venäjän joukot ovat vallanneet lähes koko Ukrainan rantaviivan. Tämä on tuonut yhteyden Krimiltä Venäjälle, ja laajemman puolustuspuskurin Venäjälle Krimin niemimaasta pohjoiseen, Ryan kirjoittaa.

Kenraalimajuri pitää Ukrainan itäisten joukkojen saartamista teoreettisena. Venäläiset eivät ole tähän asti osoittaneet kykyä menestyksekkäästi koordinoida ja toteuttaa vastaavaa suurten etäisyyksien operaatiota.

– Haasteet venäläisille etelässä ja kaakossa ovat vähemmän pelottavia kuin suunnattomat sotilaalliset ja poliittiset haasteet Venäjän iskulle Kiovaan. Joten, kaakon sotanäyttämö on vaaran paikka Ukrainan ylimmälle johdolle.

– Venäjän presidentti saattaa päättää, että paras tapa lopettaa hänen tuhoisa kampanjansa – samalla kun säilyttää menestyksen vaikutelman hänet vallassa pitävän kansan ja sotilasjohdon, älymystön ja liikemiesten parissa – on katsoa Kiovan yli toiselle sotanäyttämölle.

Kenraali Ryanin mielestä hyökkäys on kulminoitunut – mutta se tarkoittaa vain taukoa ja sodan tätä vaihetta. Ilman tuoreiden joukkojen suurta virtaa, massiivista ilmaoperaatioiden lisäystä tai strategian suuria muutoksia Venäjän lisävalloitukset jäävät hänen mukaansa kuitenkin vähiin.

– Venäjän joukot saattavat tyytyä pitkän aikavälin saarrostuksiin Ukrainan kaupungeille (ajattele Sarajevoa), ilman maahyökkäyksiä niiden valtaamiseksi. Tämä voi pakottaa ukrainalaiset hyökkäykseen valmistautunutta Venäjän puolustusta vastaan.

