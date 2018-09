Näin Britannian myrkkymiesten jälkiä sotketaan netissä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Britannian julkaisemia kuvia on väitetty tekaistuiksi myös Venäjän valtiollisissa medioissa.

Britannian Salisburyn myrkytystapauksen jälkipyykki on aiheuttanut raivoisaa keskustelua sosiaalisessa mediassa.

Viranomaiset julkaisivat viime viikolla valvontakamerakuvia Alexander Petrovista ja Ruslan Boshirovista, joiden väitetään myrkyttäneen Sergei ja Julia Skripalin sotilastason hermomyrkyllä.

Britannian mukaan miehet ovat suurella todennäköisyydellä Venäjän sotilastiedustelun GRU:n virkailijoita. Petrov ja Boshirov matkustivat aidoilla Venäjän passeilla, mutta käyttivät peitehenkilöllisyyksiä.

Julkistus sai Venäjää puolustavat tahot ja verkkotrollit liikkeelle. Heidän huomionsa kiinnittyi muun muassa kahteen samassa paikassa otettuun kuvaan, joissa toisessa näkyy Petrov, toisessa Boshirov.

Kuvissa on tismalleen sama aikatieto, 2. maaliskuuta 2018 kello 16.22.43. Twitter-käyttäjät ovat kysyneet, kuinka miehet ovat voineet olla samassa paikassa samaan aikaan.

Myös Venäjän ulkoministeriön tiedottaja Maria Zakharova kyseenalaisti kuvien uskottavuuden Venäjän valtiollisen tv-kanavan haastattelussa. Hänen mukaansa kellonajan täytyy olla myöhemmin lisätty, sillä miehet ovat tuskin ”oppineet kävelemään samanaikaisesti”.

Todellisuudessa eri valvontakamerat olivat ottaneet kuvat Gatwickin lentokentän kapeilta turvakäytäviltä, jotka ovat keskenään samanlaisia. Toisin sanoen Petrov ja Boshirov olivat kävelleet eri käytävistä rinnakkain.

BBC:n mukaan Venäjän valtiolliset toimijat, media ja ”sosiaalisen median bottiarmeijat” ovat levittäneet aktiivisesti myös muita tapaukseen liittyviä salaliittoteorioita #SkripalHoax-tunnisteen alla. Britannian MI6-tiedustelupalvelun väitetään tekaisseen syytteet ja siihen liittyvän todistusaineiston.

Totuuden hämärtämisellä pyritään viemään uskottavuutta Britannian väitteiltä.

– On huomionarvoista, että Venäjältä ei enää lähetetä vain yhtä viestiä, vaan kymmeniä erilaisia. Tarkoituksena on aiheuttaa hämmennystä, Atlantic Council -ajatushautomon tutkija Ben Nimmo sanoo BBC:lle.

– Strategia on optimoitu verkkoa varten, joten julkaisuilla tavoitellaan mahdollisimman laajaa näkyvyyttä. Mukana on toki myös hassuja meemejä, sillä tämä on informaation aikakaudelle suunniteltua disinformaatiota.