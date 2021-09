Näin Venäjä pesee käsiään vaalivilpistä – hämmentävä video julki

Venäjän keskusvaalilautakunta näytti palkattujen näyttelijöiden tähdittämän videon, jolla poliisi tekee ratsian asuntoon, jossa väitetysti tuotetaan väärennettyjä todisteita vaalirikkomuksista. Tarkoituksena on saada vaalit näyttämään reiluilta ja mustamaalata kriitikoita, kertoo Radio Free Europe.

Venäjän keskusvaalilautakunta näytti videon viime lauantaina kokouksessaan. Video saattaa lautakunnan arvostelijat huonoon valoon. Videon epäillään kuitenkin olevan väärennetty.

Videolla suuri poliisioperaatio väitetysti paljastaa trollitehtaan, joka tuottaa väärennettyjä todisteita vilpistä ja rikkomuksista viime viikonloppuna järjestetyissä duuman vaaleissa.

Julkaistulla videolla poliisit astuvat sisään moskovalaiseen asuntoon, jossa on käynnissä kuvaukset. Samalla hermostuneen oloinen nuori mies vakuuttelee poliiseille, että ryhmä kuvaa videota eikä syyllisty laittomuuksiin.

Sitten kamera kääntyy ja kuvaa vaalimateriaalia, jossa on kuvia vangitusta oppositiopoliitikko Aleksei Navalnyistä ja hänen korruptionvastaisen säätiönsä logosta. Säätiö on julistettu äärijärjestöksi ja siten laittomaksi.

Julkaistulla videolla nähdään tavanomainen poliisiratsia. Tällä yritetään mitä ilmeisimmin tukea Kremlin narratiivia siitä, että hämärät toimijat pyrkivät horjuttamaan äänestyksen luotettavuutta.

Opposition mukaan viikonlopun duuman vaaleissa ilmeni erittäin laajaa vilppiä. Presidentti Vladimir Putinin tukipuolue Yhtenäinen Venäjä sanoi maanantaina voittaneensa vaalit kahden kolmasosan enemmistöllä.

Keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja Ella Pamfilova totesi lauantaisessa kokouksessa videon olevan todiste siitä, kuinka ”väärennöksiä tekaistaan”.

Apulaispuheenjohtaja Pavel Andrejev puolestaan sanoi, että ”valmisteilla on suuri operaatio, jonka tarkoituksena on kyseenalaistaa vaalien hyväksyminen”.

– Keskusvaalilautakunta ei ole tekaissut tätä, Andrejev totesi.

Pian tämän jälkeen valtiontelevision kanavat uutisoivat videosta ja kertoivat trollitehtaan työntekijöiden tunnustaneen syyllisyytensä.

Radio Free Europen mukaan ongelma on siinä, että video saattaa kuitenkin olla väärennös.

BBC:n Venäjän-toimitus kertoi, että videolla esiintyneet kaksi henkilöä ovat näyttelijöitä ja heille maksettiin osallistumisesta lavastettuun esitykseen. Moskovalaiset näyttelijät tunnistettiin venäläisen kasvojentunnistussovellus Find Clonen avulla. Heidän kerrotaan osallistuneen hallitusta tukeviin mielenosituksiin, joihin osallistuville maksetaan usein pieniä rahasummia korvaukseksi.

Mariaksi esitelty nainen kertoi BBC:lle, että häntä pyydettiin mukaan videoon. Marian mukaan hän ei kuitenkaan tiennyt, mistä projektissa oli kyse. Kuvauksessa häntä pyydettiin lukemaan vaaleihin liittyvä teksti kameroiden edessä.

– Sain puhelun tuttavaltani. En tiedä, kuka on sen takana.

Radio Free Europen mukaan reaktio BBC:n selvitykseen sosiaalisessa mediassa oli murskaava.

Muun muassa Ad Absurdum -käyttäjänimellä kirjoittava henkilö totesi, että ”keskusvaalilautakunta tekaisee väärennöksiä. Se ei ole uutta”.

Andrejev kertoi BBC:lle epäilevänsä, että ”joku, jolla oli pahat aikomukset, vuokrasi studion nauhoittaakseen videoita vaalirikkomuksista”. Hänen mukaansa poliisi tutkii asiaa.

Pamfilova kiistää videon olevan tekaistu, mutta ei myöskään tarjoa todisteita siitä.

– Tämä ei ollut lavastettu, voin taata sen. Meillä on virallista tietoa. Kun lainvalvontaviranomaiset päättävät sopivana ajankohtana kertoa asiasta, ne myös tekevät sen.

The video appears to show a major police operation to expose a troll farm churning out fake reports of violations in Russia's legislative elections. The problem is it was most likely a fake.https://t.co/NzKtvEpNgC

— Radio Free Europe/Radio Liberty (@RFERL) September 20, 2021