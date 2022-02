Näin Venäjä perusteli hyökkäystä YK:ssa

YK:n pääsihteeri António Guterres on vedonnut YK:n turvallisuusneuvoston hätäkokouksessa Venäjän presidentti Vladimir Putiniin sotilasoperaation lopettamiseksi.

– Presidentti Putin, pysäytä joukkojesi hyökkäys Ukrainaan. Anna rauhalle tilaisuus. Liian moni on jo kuollut, Guterres sanoi.

Turvallisuusneuvoston istunto aloitettiin jo keskiviikkoiltana, jolloin Venäjä oli syyttänyt Ukrainaa ”aggressiosta”. Hyökkäyksen perusteena käytettiin Itä-Ukrainan separatistien esittämää pyyntöä sotilaallisesta avusta.

Ukrainan YK-lähettiläs Sergiy Kyslytsya totesi Vladimir Putinin julistaneen sodan Ukrainalle. Venäjän lähettiläs Vasily Nebenzya kiisti väitteen ja sanoi kyseessä olevan ”erityissotilasoperaatio”. Nebenzya väitti perusteettomasti Ukrainan aiheuttaneen kriisin omilla ”aggressioillaan”.

Venäjä aloitti laajamittaisen hyökkäyksen kello viiden jälkeen yöllä Vladimir Putinin ennalta nauhoitetun tv-puheen jälkeen. Tykistö- ja ohjusiskuja on seurannut maavoimien hyökkäys eri puolilla Ukrainaa. Merijalkaväen kerrotaan nousseen maihin etelässä Odessan ja Mariupolin alueilla.

António Guterres varoitti hyökkäyksen aiheuttavan äärimmäisen vakavia inhimillisiä seurauksia sekä vahingoittavan maailmantaloutta. Hän kehotti hyökkäyksen jälkeen Venäjää vetämään sotilaansa takaisin.

– Tämä on surullisin hetkeni YK:n pääsihteerin virassa, Guterres totesi.

Under the present circumstances, I must change my appeal:

President Putin, in the name of humanity, bring your troops back to Russia.

This conflict must stop now.

— António Guterres (@antonioguterres) February 24, 2022