Näin Venäjä pelottelee naapuriaan, asevoimat vahvistuneet

Tutkija on huolissaan kiristyneestä tilanteesta Venäjän ja Ukrainan rajalla.

Venäjän asevoimien viimeaikainen aktivoituminen ja joukkojen keskitys Ukrainan rajoille on herättänyt huolta Moskovan perimmäisistä aikeista, toteaa yhdysvaltalaisen CNAS (Center for a New American Security) -ajatushautomon tutkija Michael Kofman.

Hän uskoo, että kyseessä on enimmäkseen Venäjä halu osoittaa voimaansa pelotellakseen naapuriaan.

– Venäjä jatkaa joukkojensa keskittämistä Krimin niemimaalla ja muualla Ukrainan rajojen lähellä, mutta tahti on melko hidas, Kofman tviittaa.

Hän arvioi, että suuria yhteenottoja ei välttämättä ole puhkeamassa juuri nyt. Hän ei myöskään usko Venäjän hyökkäävän nyt.

– Mutta jos he (Venäjä) suunnittelevat hyökkäysoperaatioita, niiden ajankohta on todennäköisemmin huhtikuun puolivälissä tai lopussa, Kofman arvioi.

Hän korostaa, että venäläisjoukkojen tämänhetkinen keskittäminen Ukrainan rajoille eroaa selvästi vuoden 2014 tilanteesta. Kofmanin mukaan Venäjän asevoimat ovat nyt paremmassa iskussa kyvykkyyden ja valmiuden suhteen. Myös poliittinen tilanne on erilainen.

– Taistelut Donbassin alueella (Itä-Ukrainassa) todennäköisesti kiihtyvät tykkitulen ja muiden yhteenottojen muodossa.

Hän pitää kuitenkin Venäjän joukkojen keskittämistä Krimille huolestuttavana.

– Tilanne kehittyy koko ajan.

Venäjällä ylivoima

Venäläinen sotilasasiantuntija Pavel Felgenhauer on samoilla linjoilla Kofmanin kanssa.

Felgenhauerin mukaan Venäjän armeijan aktivoituminen Itä-Ukrainassa luo ”mahdollisuuden” suurhyökkäykselle, mutta se ei kuitenkaan ole varmaa. Verkkouutiset kertoo asiasta tässä.

Hänen mukaansa on kaksi mahdollisuutta. Venäjän presidentti Vladimir Putin ”aloittaa neuvottelut lännen kanssa, kuten aina” ja yrittää siten saada haluamansa. Toinen vaihtoehto on täysi hyökkäys ja Mustanmeren rannikon haltuun ottaminen sekä maayhteyden saavuttaminen Moldovan Transdnistriaan.

Felgenhauerin mukaan sekä Ukrainan että Venäjän asemat ovat nyt paremmat kuin vuonna 2014. Venäjällä on kuitenkin määrällinen ja laadullinen ylivoima.

Updated thoughts on the situation around Ukraine. I was mostly inclined towards Russia making a demonstrative show of force to intimidate. This week the ongoing buildup in progress & certain aspects lead me to worry more about ultimate intent. Brief thread 1/ — Michael Kofman (@KofmanMichael) April 5, 2021

This buildup looks quite different from 2014, but that’s irrelevant. The Russian military is in a different place in terms of capability, force posture, readiness, etc. The political context is different as well. So, we should not fight the last war in analysis. 3/ — Michael Kofman (@KofmanMichael) April 5, 2021

Does this mean invasion imminent? No. I'm largely where I was last week in that initial analysis. But confidence levels are important. I'm less confident that this is just a coercive demonstration than I was before. — Michael Kofman (@KofmanMichael) April 5, 2021