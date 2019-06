Näin Venäjä hyökkää länttä vastaan joka päivä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kremlin keinovalikoima on laaja, mutta lopullinen päämäärä toistaiseksi tuntematon.

Venäjä ja Kiina käyvät brittiasiantuntija Edward Lucasin mukaan julistamatonta sotaa lännen horjuttamiseksi. Hän on todennut maiden toimivan yhteistyössä ja hyödyntävän osittain samoja, Verkkouutisten tässä esittelemiä menetelmiä.

Center for European Policy Analysis -ajatushautomon varajohtajana toimiva Lucas listaa nyt kolumnissaan julistamattoman sodankäynnin keinoja, jotka kuuluvat toistaiseksi nimenomaan Kremlin arsenaaliin.

Läntisten yhteiskuntien sisäisten taloudellisten, etnisten, kielellisten, alueellisten, uskonnollisten ja sosiaalisten jakolinjojen hyödyntäminen on hänen mukaansa keinovalikoiman ytimessä.

– Tämä on Venäjän lähestymistavalle tunnusmerkillinen lähestymistapa, Lucas toteaa.

– Päämäärä on yksinkertainen: heikolla, sisäisiin jännitteisiinsä juuttuneella maalla on niukasti aikaa ja energiaa turvallisuudestaan huolehtimiseen.

Toinen Venäjän käyttämä keino on taloudellinen painostus esimerkiksi viennin keskeytysten ja kuljetuksiin kohdistuvien rajoitusten avulla.

– Teen eron niiden ja sellaisten taktisten tullikorotusten välillä, joita on nähty USA:n ja Kiinan meneillään olevassa kauppasodassa. Tarkoituksena on taloudellisen kivun avulla luoda poliittista painetta rangaistuksena jostakin tietysti poliittisesta kannasta, Lucas sanoo.

Taloudellista manipulointia

Energiatoimitukset ovat varsinkin maakaasun osalta klassinen osa Venäjän julistamattoman sodan työkalupakkia.

– Venäjä on hyötynyt perimästään neuvostoajan infrastruktuurista, joka teki siitä lähes monopoliasemassa olevan toimittajan suuressa osassa entistä [neuvosto]imperiumia. Tämän aseen holtiton käyttö on kuitenkin tylsistyttänyt sen terän. Euroopan energiajärjestelmästä on tullut huomattavasti aikaisempaa eriytyneempi ja sietokykyisempi, Lucas toteaa.

Finanssisektorilla Venäjä operoi hänen mukaansa muun muassa ruokkimalla talletuspakoihin johtavaa paniikkia sekä käyttämällä rahoitusmarkkinoita poliittisten toimijoiden rankaisemiseen tai palkitsemiseen.

– Venäläiset organisaatiot hyödyntävät asiantuntevasti maansa asemaa velkakirja- ja raaka-ainemarkkinoilla sisäpiirikauppoihin – ne vaikuttavat hintoihin ja spekuloivat samaan aikaan kurssikehityksellä, hän sanoo.

Siinä, missä Kiina vääristelee omaa historiaansa, Venäjä on Lucasin mukaan erikoistunut mustamaalaamaan kohdemaitaan ja esittämään sen Neuvostoliiton hyökkäystä tai miehitystä vastaan taistelleet kansalaiset natseina. Tarkoituksena ei ole vain vahingoittaa näiden maiden mainetta, vaan myös ohjata huomiota pois Kremlin itse toteuttamista rikoksista.

Viime vuosina on kiinnitetty runsaasti huomiota Venäjän toteuttamiin informaatio-operaatioihin, kuten Yhdysvaltain ja Ranskan presidentinvaaleihin kohdistuneisiin tietomurtoihin ja vuotoihin.

– Ne ovat teknisesti triviaaleja, mutta vaativat kohdemaan tiedotusvälineiden ja poliittisten järjestelmien erittäin korkeatasoista tuntemusta, Lucas huomauttaa.

Pidätysmääräyksistä moottoripyöräjengeihin

Lucasin mukaan Venäjä ei myöskään epäröi väärinkäyttää kansainvälistä ja yksittäisten valtioiden oikeusjärjestelmää vahingoittamistarkoituksessa. Venäjä on esimerkiksi antanut Interpolin kautta perusteettomia pidätysmääräyksiä presidentti Vladimir Putinin hallintoa kritisoineista ulkomaisista henkilöistä. Heitä vastaa on myös nostettu monimutkaisia, mutta aiheettomia kunnianloukkaussyytteitä läntisissä tuomioistuimissa.

– Tässä päämääränä ei ole voitto, vaan pelotevaikutus. Muutama miljoona oikeudenkäyntikuluihin ei merkitse mitään venäläisille asianomistajille. Näkymä puolustusasianajajien isoista laskuista on kuitenkin läntisten tiedotusvälineiden, ajatushautomojen, tutkijoiden ja kampanjoitsijoiden kannalta musertava näkymä. Heidän vaikenemisensa on Kremlille kultaa, Lucas sanoo.

Ukrainan, Syyrian ja useiden Afrikan maiden esimerkit osoittavat Venäjän olevan tarvittaessa valmis ulkoistamaan sotatoimien toteutuksen.

– Yksityiset turvallisuuspalvelujen toimittajat, kuten Wagner Group, tarjoavat ahdinkoon joutuneille diktaattoreille täyden palvelun arsenaalin kybersodankäynnistä kineettiseen. Asiakas maksaa luovuttamalla luonnonvarojaan, tekemällä muita myönnytyksiä ja tukemalla diplomaattisesti Kremliä, Lucas kuvailee.

Viime aikoina Venäjän tiedustelupalvelut ovat alkaneet yhä aktiivisemmin tukea kohdemaissa toimivia ryhmittymiä, jotka houkuttelevat riveihinsä etenkin yhteiskunnasta vieraantuneita ja kyllästyneitä miehiä. Toiminta tähtää antisosiaalisen ja väkivaltaisen käyttäytymisen ruokkimiseen esimerkiksi kamppailulajikerhojen ja moottoripyöräjengien puitteissa.

– Se, mitä näillä kyvykkyyksillä viime kädessä tavoitellaan, on toistaiseksi epäselvää, Edward Lucas toteaa.