Näin vasemmiston poliitikot kertoivat lähdöstä hoivabisnekseen

Tradekan tekemä hoiva-alan suurkauppa kuumensi vuosi sitten eduskuntaa.

Sdp:n ja vasemmistoliiton eräät päättäjät ovat Esperi Care -yrityksen laiminlyöntejä tuomitessaan paheksuneet myös yksityistä voitontavoittelua hoivamarkkinoilla. Esimerkiksi vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Aino-Kaisa Pekonen totesi tapauksen olevan karu esimerkki siitä, miten ”vanhimpien ja heikoimpien hyvinvoinnin kustannuksella tehdään valtavia voittoja”.

Verkkouutiset kertoi maanantaina tässä ja tässä jutuissaan, miten Sdp:n ja vasemmistoliiton päättäjien hallitsema Tradeka-konserni lähti itse mukaan hoivabisnekseen. Tradeka osti noin vuosi sitten Med Groupin, joka on Onni Terveys -brandista tunnettu 3000 työntekijän yritys hoivan, ensihoidon ja julkisen terveyden alalla.

Tradekan lähtö hoivabisnekseen nousi myrskyisästi esille eduskunnan täysistunnossakin. Tovereiden bisneksen otti maaliskuussa 2018 esille sote-uudistuksesta puhuttaessa keskustan kansanedustaja Antti Rantakangas.

– Julkisuudessa olleiden tietojen mukaan Tradeka on lähtenyt innokkaasti mukaan sosiaali- ja terveysbisnekseen ostamalla alan merkittävän yrityksen. Puheenjohtaja (Antti) Rinne, mitä te ajattelette siitä, että ryhmänne puheenjohtaja, monet edustajanne ovat olleet hyväksymässä näitä päätöksiä täällä hallintoelimissä yhdessä vasemmistoliiton puheenjohtajan ja ryhmän puheenjohtajan kanssa?, Antti Rantakangas kysyi saamatta vastausta.

– Te olette kritisoineet hyvin voimakkaasti yksityisiä yrityksiä, sote-yrityksiä, ja puhuneet kermankuorinnasta ja niin edelleen ja tällä tavalla pyrkineet asettamaan ne erilaiseen tilanteeseen. Miksi te ajatte kaksilla rattailla? Täällä salissa te puhutte toisin, mutta samaan aikaan teidän edustajanne tuolla Tradekan hallinnossa toimivat toisin, ovat menossa yksityiseen bisnekseen mukaan hyvillä kokouspalkkioilla.

Vasemmistoliitto ei innostunut

Antti Rantakankaalle vastasi Sdp:n ryhmäjohtaja Antti Lindtman.

– Ensinnäkin edustaja Rantakankaan kannattaa tarkastaa faktat tästä päätöksenteosta, mutta on hupaisaa, että hallitus on tuomassa markkinamallin, jossa nimenomaan kansainvälisesti omistetuille suuryrityksille mahdollistetaan mielettömät markkinat (”ja voitot”, huudettiin välihuutona vasemmalta), ja sitten kun on joku kotimainen omistaja, niin sitä ollaan täällä kritisoimassa, Antti Lindtman sanoi.

Seuraavaksi vastasi vasemmistoliiton Paavo Arhinmäki, joka kertoi kuuluvansa Tradekan edustajistoon ja myös pyysi tarkistamaan faktoja.

– Tässä tapauksessa kotimainen yritys osti ulkomaalaiselta pääomasijoittajalta jo olemassa olevan yrityksen. Se on teidän mielestänne ilmeisesti ongelmallista. Kolmas seikka on se, että – kuten julkisuudessa on kerrottu – esimerkiksi vasemmistoliiton edustajat eivät ole olleet ollenkaan innostuneita tästä hankinnasta, Paavo Arhinmäki sanoi.

– Mutta mitä tämä edellyttää? Tämä edellyttää yritykseltä parempaa henkilöstöpolitiikkaa kuin mitä aikaisemmin on tehnyt. Ja viimeiseksi: ajatus siitä, että me puolustaisimme Tradekaa vaalirahan takia, sehän on täysin omituinen, kun täällä me juuri kritisoimme tätä markkinamallia, teidän ajatustanne siitä, että yritettäisiin markkinoilta vetää rahat — eli yritämme kaataa sen.

Keskustan Antti Rantakangas toivoi seuraavaksi, että Sdp:n ja vasemmiston edustajat eivät yrittäisi kiemurrella. Hän totesi heidän Tradekan edustajiston jäseninä olleen valitsemassa hallituksen jäseniä ja ”ette kai te voi kiertää tätä vastuuta”.

– Olette olleet hiljaa tässä asiassa, mutta oli pakko nostaa tämä kansanvallan nimissä esille, niin että kansalaiset tietävät sen, että te pelaatte kaksilla korteilla, ajatte kaksilla rattailla. Te olette toisaalta markkinabisnestä edistämässä, toivotte, että se toimii hyvin, ja täällä te olette sitten kritisoimassa, että hallitus avaa kilpailulle ja valinnanvapaudelle näitä markkinoita, Rantakangas sanoi.

”Saamme vertailevaa tietoa”

Sdp:n Jukka Gustafsson pääsi vastaamaan.

– Tämä edustaja Rantakankaan puheenvuoro paljastaa kaiken sen hädän ja tuskan, joka hallituksella on tämän sote-esityksen suhteen. Tradeka, osuustoiminnallinen yritys, on tehnyt päätöksen olla mukana hoivapalveluissa, Jukka Gustafsson sanoi.

Gustafsson totesi olevansa Osuuskunta Tradekan hallituksen jäsen eikä olleensa tekemässä päätöstä.

– Sen sijaan päätöksen on tehnyt Tradeka-yrityksen hallitus siitä lähtökohdasta, että on varmaan hyvä, että on yksi fiksukin yrittäjä hoivatoiminnassa, jolloin saamme tämmöistä vertailevaa tietoa siitä, miten tämä soteuudistus etenee. Siis te levitätte väärää tietoa syyllistämällä yksittäisiä kansanedustajia asioista, joista he eivät ole olleet päättämässä. Hävytöntä, edustaja Rantakangas, Gustafsson totesi.

Rantakangas joutui pyytämään hälisevää eduskuntaa ottamaan rauhallisesti. Hän totesi tietävänsä, että päätöksen teki osakeyhtön hallitus, mutta asiallisesti emoyhtiön hallitus antoi ohjeet ja viime kädessä edustajisto hyväksyi.

– En ole syyllistänyt ketään, Tradekalla on täysi oikeus mennä markkinoille, laajentaa toimintaa, mutta kun te Sdp:n ja vasemmistoliiton poliitikot täällä sitten arvostelette hallitusta, että nyt on menty valinnanvapauteen ja avattu markkinoille näitä sosiaali- ja terveyspalveluita, niin tässähän se ristiriita on, keskustan Rantakangas sanoi.

