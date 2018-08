Näin väri vaihtuu sääkarttavideolla

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Viikonlopuksi luvataan jopa hellelukemia.

Ilmatieteen laitoksen mukaan perjantaina ja lauantaina voidaan jälleen paikoin jopa ylittää helleraja.

Keskiviikkona ja torstaina suuressa osassa maata on poutasäätä, mutta etelässä ja idässä on pilvisempää ja ajoittaisia sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on 15-20 astetta. Länsirannikolla ja kaakossa lämpötila saattaa nousta yli 20 asteen.

Perjantaina maan etelä- ja itäosiin voidaan odottaa 25 asteen lämpötiloja. Muuallakin maassa lämpötilat nousevat 20 asteen yläpuolelle. Viikonlopun jälkeen säässä tapahtuu muutos viileämpään suuntaan.

Kesän aikana saatiin nauttia jopa 60 hellepäivästä. Hellepäivien ennätys on kesältä 2002, jolloin hellepäiviä oli yhteensä 65.

🎼"Pitkä kuuma kesä.." Perjantaina ja lauantaina #helle'raja voi vielä paikoin ylittyä, mutta viikonvaihteen jälkeen #sää'ssä tapahtuu muutos viileämpään suuntaan. Eniten hellepäiviä (65 kpl) oli vuonna 2002. Tämän kesän hellesaldo on 60 kpl! Mitenköhän käy, uhkaako #syksy 😅 pic.twitter.com/AzBKTPHGk5 — Ilmatieteen laitos (@meteorologit) August 15, 2018