Näin Valko-Venäjän poliisi esti äänten tarkastuksen

Kansainvälisen järjestäytynyttä rikollisuutta ja korruptiota tutkivan OCCRP-ryhmän (The Organized Crime and Corruption Reporting Project) jäsen Ilya Lozovsky kertoo Twitter-tilillään viime viikonlopun tapahtumista liittyen Valko-Venäjän presidentinvaaleihin.

Hän viittaa Minskissä pidätetyksi joutuneen toimittaja Stas Ivashkevichin Facebook-kirjoitukseen. Ryhmään kuuluu tutkimuskeskuksia, eri tiedotusvälineitä ja toimittajia.

– Minut pidätettiin äänestyspaikalla, jossa seurasin äänestystuloksen julkistamista. Kun paikka suljettiin, ihmiset alkoivat vaatia, että tarkkailijoiden sallittaisiin laskea äänet. Minä kuvasin tätä puhelimellani, Ivashkevich kirjoittaa.

– Poliisi alkoi pidättää ihmisiä, ja myös minut pidätettiin, vaikka ilmoitin olevani journalisti.

Ivashkevich vietiin putkaan. Hän vietti 9.-11.9 välisen ajan pienessä sellissä 12 muun henkilön kanssa. Neljällä pidätetyllä oli hänen mukaansa vakavia vammoja poliisin pahoinpitelyn seurauksena.

Ivashkevich sai sakot osallisuudesta luvattomaan toimintaan. Hänet vapautettiin tiistai-iltana.

Valko-Venäjän vaalien voittajaksi julistettiin presidentti Aleksandr Lukashenko 80 prosentin äänisaaliilla. Presidentinvaalien tuloksia pidetään vilpillisinä.

Väkivalta ja mielenilmaukset Valko-Venäjällä jatkuivat sunnuntain presidentinvaalien jälkeen keskiviikon vastaisena yönä.

Valko-Venäjän opposition presidenttiehdokas Svetlana Tihanovskaja kertoi tiistaina videoviestin välityksellä siirtyneensä Valko-Venäjältä Liettuaan. Hänen mukaansa päätös oli hyvin vaikea.

Mediatietojen ja hänen kampanjahenkilökuntansa mukaan Tihanovskaja painostettiin lähtemään Valko-Venäjältä lupaamalla vapauttaa hänen vangittuna oleva kampanjapäällikkönsä Maria Moroz.

Tihanovskaja esiintyi myöhemmin tiistaina toisella videolla ja kehotti kannattajiaan lopettamaan protestit. Asiasta uutisoi muun muassa verkkolehti Meduza.

Video jaettiin Telegram-viestipalvelussa Valko-Venäjän hallinnolle myötämielisellä Zheltye Slivy -kanavalla ilman lähdeviitettä.

Meduzan mukaan on epäselvää, milloin ja missä viesti nauhoitettiin. Tutkivaan journalismiin erikoistuneen venäläisen Conflict Intelligence Team -ryhmän (CIT) mukaan videolla näkyvät sälekaihtimet ja sohva näyttävät olevan samanlaiset kuin Valko-Venäjän vaalilautakunnan tiloissa olevat huonekalut.

Tihanovskaja luki videolla lausuntoaan suoraan paperista katsomatta kameraan. Tilanteesta saa vaikutelman, että lausunto olisi valmiiksi laadittu ja hänet olisi pakotettu lukemaan se.

Meduza kertoo Tihanovskajan liittolaisen todenneen, että ”henkilö voi päätyä lukemaan minkä tahansa tekstin vietettyään kolme tuntia eristyksissä kahden lainvalvontavirnaomaisen kanssa”.

Here's what it was like for a journalist who was arrested in Belarus over the weekend. My quick translation of a public Facebook post by Stas Ivashkevich, a journalist in our network who was just, thankfully, released. Many others have not been so lucky. pic.twitter.com/zp84YziDGP

— Ilya Lozovsky (@ichbinilya) August 12, 2020