Näin Valko-Venäjä manipuloi videota mielenosoittajista

Valko-Venäjän valtiollisen television kerrotaan vääristelleen presidentti Aljaksandr Lukašenkan vastaisesta mielenosoituksesta kuvattua materiaalia.

Radio Free Europen selvityksen mukaan nauhoitteen ääntä muutettiin, jotta mielenosoittajat näyttäisivät kohdistavan huutonsa oppositiojohtajaa kohtaan.

– Maria Kalesnikava saapui Zhlobinin terästehtaalle tukeakseen ihmisiä, joiden väitetään osallistuneen lakkoon. Näin kävi, kun hän tapasi todellisia työläisiä eikä omia kannattajiaan, uutisankkuri selosti.

Videolla yleisö vaikuttaa kehottavan Kalesnikavaa poistumaan paikalta. Hän pyysi todellisuudessa puheenvuoroa mielenosoittajilta ”Lukašenka, lähde pois”-huutojen seasta.

Yleisön oli hetkeä aiemmin suututtanut vastamielenosoittaja, joka kuvattiin aiemmin presidenttiä tukeneessa kokoontumisessa. Hän puhui lavalla asevoimien univormuun pukeutuneena ja kertoi olevansa Homjelin varuskunnan komentaja, eversti Andrei Krivonosov.

Upseeri oli saapunut terästehtaan mielenilmaukseen muutaman tukijan kanssa. Maria Kalesnikavan kannattajia oli paikalla satoja.

– Tämä on juuri sitä, mihin viranomaiset pyrkivät. He yrittävät saada meidät vihaamaan toisiamme. Pysytään rauhallisina ja arvostetaan kaikkien valkovenäläisten näkemyksiä, Maria Kalesnikava sanoi yleisölle Andrei Krivonosovin vierellä.

Belarusian state TV switched the audio of protesters chanting to make it appear that the crowd was heckling an opposition leader, instead of Lukashenka. We compare the TV report with the original footage to document how the facts were faked: pic.twitter.com/4GIcR8CY7e

— Radio Free Europe/Radio Liberty (@RFERL) September 2, 2020