Näin uskonnot ovat nousseet ja laskeneet 1945-2019

Sunnalaisuus nousi laajimmaksi uskontokunnaksi vuonna 2000.

Datavisualisointeja koostava Youtuben Data is Beautiful -kanava on kerännyt Princetonin yliopiston selvitykseen pohjautuvan listauksen maailman suurimmista uskontokunnista vuosina 1945–2019.

Toisen maailmansodan jälkeen roomalaiskatoliseen kirkkoon kuului arviolta 391 miljoonaa ihmistä. Hinduja oli vuonna 1945 noin 234 miljoonaa, protestantteja 161 miljoonaa ja ortodokseja 99 miljoonaa.

Buddhismi käsitti tuolloin sata miljoonaa ihmistä, shintolaisuus 55 miljoonaa ja sunnalaisuus 49 miljoonaa. Anglikaaneja oli 37 miljoonaa ja shiiamuslimeja 19 miljoonaa.

Vuoden 1960 tilastoissa roomalaiskatolisia oli jo yli 530 miljoonaa ja hinduja 357 miljoonaa. Protestantteja oli anglikaanit mukaan lukien 258 miljoonaa ja ortodokseja 117 miljoonaa. Sunnimuslimien määrä oli ylittänyt sadan miljoonan rajan.

Buddhalaisuuden kahteen suurimpaan koulukuntaan kuului tuolloin yhteensä 174 miljoonaa ihmistä ja shintolaisuuteen 71 miljoonaa. Shiiamuslimeita oli 27 miljoonaa ja sikhejä 7,9 miljoonaa.

Vuoteen 1982 mennessä islamin suurin suuntaus eli sunnalaisuus oli noussut maailman kolmanneksi suurimmaksi uskontokunnaksi 288 miljoonalla seuraajalla. 1990-luvun alkuun mennessä luku kasvoi jo yli 500 miljoonaan. Roomalaiskatolisia oli tuolloin 925 miljoonaa, hinduja 656 miljoonaa sekä protestantteja ja anglikaaneja 451 miljoonaa.

Entä tänään?

Vuonna 2019 sunnalaisuus on ensimmäisellä sijalla 1,5 miljardilla seuraajalla. Hinduja on 1,2 miljardia ja roomalaiskatolilaisia 1,1 miljardia. Protestantteja ja anglikaaneja tilastoidaan 744 miljoonaa ja ortodokseja 269 miljoonaa. Shiiamuslimeja on 211 miljoonaa.