Näin usein sydänlihas tulehtuu koronassa, näin usein rokotetulla

Professorin keräämien lukujen mukaan sydänlihastulehduksen riski on valtavasti suurempi koronataudissa kuin rokotteessa.

Turun yliopiston professori, ylilääkäri Panu Jaakkola on koonnut Twitter-päivitykseensä alta löytyviä ilmaantuvuuslukuja myokardiitista eli sydänlihastulehduksesta eri koronarokotteen saaneilla ja koronavirukseen sairastuneilla. Luvut maalaavat selvän kuvan riskien mittaluokasta.

Nuorilla miehillä on todettu sairastumisia Jaakkolan mukaan seuraavasti:

1:58 000 ennen pandemiaa

1:63 000 Pfizerin ja Biontechin rokotteen saaneilla

1:10 000 Modernan rokotteen saaneilla

1: 2 200 koronainfektiossa

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on päättänyt varovaisuusperiaatteen mukaan tällä viikolla ohjeistaa, ettei Modernan rokotetta annettaisi toistaiseksi alle 30-vuotiaille miehille.

THL:n johtaja Mika Salminen kertoi torstaina tiedotustilaisuudessa, että pohjoismaisessa tutkimuksessa on havaittu, että alle 30-vuotiailla miehillä on hieman korkeampi riski saada sydänlihastulehdus kuin muilla Modernan koronarokotteen ottamisen jälkeen. Riski on suurin toisen annoksen jälkeen.

Vastaavia ratkaisuja on tehty myös Ruotsissa ja Tanskassa.

Professori Panu Jaakkolan mukaan luvut kertovat, miksi Moderna eikä Pfizer on pantu tauolle.

– Kertoo myös että korona muiden infektioiden tapaan aiheuttaa myokardiittia eikä vain rokote. Päätelmää että jokin rokote suojaisi myokardiitilta ei voi tehdä. Luvut lähinnä demonstroivat riskien suuruusluokkia, hän jatkaa.

Tutkija, molekyylilääketieteen tohtori Annu Näkki kysyy ketjussa, monikohan rokotteen saanut on lisäksi sairastanut koronataudin oireettomana ennen rokotusta. Tällöin sydänlihastulehdukset voivat hänen mukaansa selittyä koronavirusinfektiollakin.

– Lapsilla arviointi käy vaikeammaksi, jos nyt on paljon testaamattomia tartuntoja ja rokotukset esimerkiksi marraskuussa, hän jatkaa.

